監院督促口腔癌防治 陳時中：專法草案年底出爐

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（中央社記者范正祥台北23日電）監察院督促行政院就口腔癌防治積極管理及制定專法，21日邀請行政院到監察院接受質問。行政院政務委員陳時中說，過去因檳榔涉及問題盤根錯節，但為保障民眾健康，制定專法的時機到了，預計今年底提出草案。

監察委員趙永清、范巽綠、蕭自佑今天發布新聞稿表示，行政院漠視台灣口腔癌發生率居世界第一的事實，長期怠於積極管理及制定專法，監察院提出質問。監察院社會福利及衛生環境、財政及經濟、教育及文化委員會於21日請行政院到監察院接受質問，由陳時中率衛生福利部長邱泰源、農業部次長黃昭欽等主管人員出席說明。

新聞稿指出，趙永清、范巽綠、蕭自佑質問，監察院曾於民國110年11月糾正行政院，但經過將近3年的時間，未見行政院有何具體改善事項。歷經監察院多次核簽追蹤，行政院總表示，各部會皆本於權責於各自主管法規範圍內進行管理、評估修正口腔健康法以納管檳榔或研議制定專法等。可見，檳榔危害防制專法制定或口腔健康法修法等進度，仍處於原點。

對於趙永清等人的質問，陳時中率邱泰源、黃昭欽等主管人員回應，「將立專法管理，檳榔健康危害防制法（草案）預定於113年底至114年初送行政院。」

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陳時中指出，過去因檳榔涉及環境、經濟、文化等層面，問題盤根錯節，但為保障民眾健康，制定專法的時機到了，預計今年底提出草案；其他關於檳榔廢園轉作誘因強化、勞工職場環境及青少年衛教宣導、原住民族文化對策等，也將一併檢討。

趙永清、范巽綠、蕭自佑等提案委員進一步表示，在立法前，仍應加強檳榔危害管理措施，包括檳榔進口管制、紅白灰危害成分抽驗、強化檳榔園廢園轉作誘因、加強校園禁檳宣導、強化青少年不得購買檳榔的稽查作為等；另也請行政院儘速提出推動檳榔健康危害防制法（草案）立法的作業期程，並強化與民眾的溝通，希望各界都能正視檳榔對於民眾健康的嚴重危害。（編輯：林興盟）1130823