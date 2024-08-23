屏東縣議員張振亮涉賄判刑定讞 內政部：依法解職遺缺不遞補

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（中央社記者郭建伸台北23日電）遞補屏東第2選區縣議員的張振亮，涉賄判刑定讞，內政部表示，將於取得最高法院的判決書後，儘速依法辦理解職，其解職自判決日生效，所遺缺額將不辦理遞補。

張振亮因前縣議員吳亮慶被判當選無效定讞，去年11月遞補選上議員，不料涉犯預備行賄罪判刑8月定讞。

內政部今天透過新聞稿表示，公職人員選舉罷免法第117條規定，當選人於登記參選該公職身分的選舉犯賄選等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑宣告者，自判決之日起，當然停止其職權。地方制度法第79條第1項第4款及第7款規定，縣市議員經受有期徒刑以上刑的判決確定，或褫奪公權尚未復權者，應由內政部解除其職權。

內政部說明，張振亮因共同預備犯行求賄賂罪，於今年5月7日經台灣高等法院高雄分院判處有期徒刑8月，褫奪公權3年，該部已依法將其停職。今報載最高法院已駁回上訴，判決有罪確定，將依地方制度法第79條規定，解除其議員職權，解除職權自判決確定之日起生效。

內政部指出，因預備行賄罪不屬於公職人員選舉罷免法第74條第2項規定得由次一順位落選人遞補的事由，因此其所遺缺額將不辦理遞補。（編輯：林興盟）1130823