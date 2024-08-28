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表揚調解績優人員 蕭副總統：政府第一線和平締造者

2024/8/28 11:24
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（中央社記者楊堯茹台北28日電）全台各縣市284人次調解委員今天接受表揚，副總統蕭美琴表示，人工智慧無法取代調解工作，「大家都是政府第一線的和平締造者」，消化民眾間的糾紛，讓有限的司法資源有效運用在解決社會危害。

內政部、法務部上午共同舉行「112年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，全台有284人次接受表揚，其中13人服務超過30年，獲頒總統感謝狀，內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙出席，並邀請副總統蕭美琴頒獎。

蕭副總統致詞時表示，感謝各位「公道伯」、「公道嬸」化解社會上常見的摩擦與不愉快，這是很不簡單的事；大家常說，人工智慧將取代人類工作，但人工智慧永遠無法取代調解人員，解決人跟人之間的問題。

蕭副總統指出，台灣是民主開放自由的社會，充滿很多有個人特色、立場、利益和主張的人，難免會發生衝突，這時就需要透過公平的司法程序來解決問題，這是所有民主法治國家理所當然的過程。

蕭副總統說，大樓漏水、車禍等調解案件的小事，常會演變成政府大事，有賴各鄉鎮市區的調解委員提供即時、快速且公平的解決紛爭管道，消化民眾間的糾紛，讓司法資源有效地運用在打詐等社會危害，「大家都是政府第一線的和平締造者」。

蕭副總統強調，許多尋求調解的人有很多不滿，甚至遷怒調解委員，調解委員需要智慧、耐心與愛護，能延續30年著實不容易，這是為民眾解紛的大工程；政府將持續推動調解業務，也會借助民間團體以及相關單位的協同轉介，減少紛爭要進入到法院的審理程序。

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內政部長劉世芳表示，根據內政部統計，去年鄉鎮市區調解事件結案件數為14.5萬件，調解成立者11.9萬件，成立比率82.5%；她特別提及，甚至有人獨自成立200件以上，「已經可以選立委了」。

「除了感謝還是感謝」，劉世芳說，她剛剛跟蕭副總統說，兩人都曾為民意代表，但處理10件案件會有5件翻臉，調解能力遠輸給各位調解人員；因為有調解人員的智慧和愛心，台灣社會更和諧穩定。（編輯：張均懋）1130828

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