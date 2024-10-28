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跨黨派立委關心動物議題 立法院成立動物好生活協會

2024/10/28 15:41（10/28 22:21 更新）
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立法院「動物好生活協會」成立大會28日在立法院舉行，民進黨立委郭昱晴（左5）、賴惠員（右5）、李坤城（左4）、林月琴（右4）與國民黨立委葛如鈞（左3）出席，希望協會能為動物議題建立更順暢、更健康的討論空間，促進動物福利。中央社記者郭日曉攝 113年10月28日
立法院「動物好生活協會」成立大會28日在立法院舉行，民進黨立委郭昱晴（左5）、賴惠員（右5）、李坤城（左4）、林月琴（右4）與國民黨立委葛如鈞（左3）出席，希望協會能為動物議題建立更順暢、更健康的討論空間，促進動物福利。中央社記者郭日曉攝 113年10月28日
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（中央社記者林敬殷台北28日電）民進黨立委郭昱晴號召跨黨派立委成立的立法院「動物好生活協會」今天舉行成立大會，郭昱晴表示，希望協會能為動物議題建立更順暢、更健康的討論空間，促進動物福利，打造台灣成為動物友善之國。

立法院「動物好生活協會」成立大會上午在立法院舉行，出席者包括郭昱晴、國民黨立委葛如鈞，及民進黨籍立委賴惠員、李坤城、林月琴，此外立法院顧問王全忠、農業部動物保護司司長江文全、獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、桃園市獸醫師公會常務監事宋鴻海、台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾、十二夜光之沃土協會理事長劉新銳、獸醫內科醫學會獸醫師林子軒也受邀出席。

郭昱晴表示，動物好生活協會有5大關注議題，包括1、實驗動物增獎懲，更透明；2、展演動物要盤點、訂規則；3、經濟動物推友善、再獎勵；4、野生動物擴保育、重多樣；5、同伴動物有制度、也落實。各項議題都是與專業團體討論過後，在現實環境與理想目標間訂定的務實計畫，期望透過協會成立、集合眾多立委的關心，實質上保護所有生活在台灣動物的生存與生活權利。

賴惠員致詞時，透露自己是擁有執照的獸醫師，令在場立委都相當意外。賴惠員說，受邀的來賓其實都是她的「學弟」，藉由協會的成立，讓獸醫師們有一個更好的平台，未來一起為動物爭取更好的權益。

李坤城表示，寵物食品的議題如今更受重視，許多民眾都很期待修法後相關的管理規則，協會成立以後，大家要一同為動物們努力。

譚大倫說，動物議題是立法院唯一超越黨派，最有共識的議題，國外的動物保護領域許多都是獸醫師主導，很高興現在也有這個機會，以獸醫師的身分加入協會運作，一起為台灣的動物福利努力。

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宋鴻海表示，近年來重大動物疫病、人畜共通傳染病及新浮現疾病等問題日益受到重視，畜禽產品食用衛生安全問題與寵物飼養趨勢也愈顯重要，相信未來立法院在推動動物福祉的工作上，考量將會更多元、行動將會更積極。

江文全指出，台灣的動保法已立法20餘年，雖不比歐美國家動輒百年歷史、動物福利保障完善，但至今修正15次，幾乎年年有修正，表示台灣動物權益極獲重視，在立委們的支持下催生出的動物保護司，將盡力尋求最好解方，期許找尋人與環境的和諧共生。（編輯：翟思嘉）1131028

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