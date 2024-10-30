不義遺址保存條例 李遠：所有黨派都應支持它通過

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（中央社記者林敬殷台北30日電）立法院教育及文化委員會今天審查不義遺址保存條例草案，對於國民黨立委質疑法案所指不義遺址僅限定在某段時期，文化部長李遠表示，這個法案通過不是為了清算、鬥爭，所有黨派都應該支持它通過。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「不義遺址保存條例草案」等案。

李遠在口頭報告時指出，不義遺址指的是威權統治時期，國家為了達成鞏固威權統治的目的，侵害人權事件的發生地點，包含羈押、審判、刑求、監禁、處決等場所。

李遠表示，雖然不義遺址保存專法尚未通過，但文化部已啟動潛在不義遺址的調查研究，輔導及補助公有不義遺址設置不義遺址的標示牌，也持續補助各縣市政府辦理不義遺址調查研究，並推動人權展覽、教育推廣、國際合作交流與人權事務發展，提升民眾對於不義遺址的認識。

對於草案中明定，不義遺址是從民國34年8月15日至81年11月6日，威權統治期間，國家不法侵害人權事件的發生地。國民黨立委洪孟楷、林倩綺、柯志恩等人質疑，在民國34年之前，也有很多不義的事情發生，比如日本統治時期的慰安婦、1895年的乙未戰爭日軍對台灣人的屠殺，他們認為條例不應設限，既然精神是延續促進轉型正義條例，法律可以重新定義，時間也可以更改。

民進黨立委陳培瑜、張雅琳、陳秀寳、范雲等人則聚焦在許多被認定的不義遺址地點，因中央與地方認知落差而遭到破壞、移除，有些人權館相關補助減少，要求文化部應輔導協助地方政府，避免憾事發生。

民進黨立委林宜瑾更提到，感慨在野黨未提出相應法案，轉型正義不是特定政黨議題，威權統治是不分族群、黨派，跨黨派立委應共同承擔這個責任。

李遠表示，對於在野黨提到，除了在民國34年到後來解嚴後的時間之外的所有原住民，或者是清朝，或者是日本在統治台灣對台灣人壓迫，「那些事情我全部都承認」，但今天審的法案是集中在威權統治這段時間，這段時間迫害是非常具體的。

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李遠說，從228事件到白色恐怖，是個很漫長的時間，漫長到大家在整理的時候都整理不太出來，受害者也不是某一個族群，或某一個黨派。人權館的設立沒有黨派的問題，希望不要把這法案通過與否，與政黨鬥爭或清算相關聯。

李遠指出，加害者的後代也非常可憐，這是非常嚴肅的問題，所以找出不義遺址不是加重其恐怖，而是讓大家了解，當年對人身及自由的剝奪是多麼容易的事，讓大家看到不合理、荒謬。這個法案不是為了清算鬥爭，所有黨派都應該支持它通過。（編輯：翟思嘉）1131030