學者：川普首要解決經濟 台美對話需轉譯為共同利益

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（中央社記者吳書緯台北9日電）美國前總統川普贏得總統大選，學者今天表示，川普執政後首要是解決美國經濟議題，一切以美國利益為優先，美中競爭格局是必然趨勢。未來台美對話要將議題轉譯為「共同利益」，川普才聽得懂，且「台灣要藏在川普雷達底下」。

台灣勵志協會今天上午舉行「美國大選後的地緣政治及區域情勢」座談會，由匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南主持，清華大學社研所副教授陳明祺、國策研究院資深顧問羅致政、遠景基金會執行長賴怡忠等人與談。

針對美中經濟發展，賴怡忠表示，川普對中國發動60%關稅的可能性很高，因為美國過去發動對中國「301調查」，中國至今仍在美國「特別301報告」中，所以要依據特別301對中國加徵關稅，不須經過國會同意。

賴怡忠指出，如果要對台灣在內的其他國家全面課徵10%關稅，美國是法治國家，仍有一定程序要進行，且也要國會願意配合，而台灣在國會有很多盟友，最後若針對台灣課徵10%關稅，可能也只有幾個特定品項適用。

羅致政提到，川普是因為美國經濟議題贏得大選，所以未來經濟議題是重中之重，且所有內政、外交議題都是由經濟角度思考，普世價值、人權等議題會放在很後端處理，而川普的「美國優先」絕對是經濟議題，無論是採取孤立主義或其他手段，目的都是要解決美國經濟問題。

至於川普時代外交走向，羅致政認為，全球將從單極體系邁向兩極體系，大國競爭格局絕對是趨勢，美中競爭格局是必然趨勢，但衝突只是工具與手段，中國領導人習近平的「太平洋夠大足以容下美中兩國」說法，就美國角度看，就是挑釁單極領導地位。

針對未來台美關係，陳明祺指出，台灣如何處理對美貿易順差、增加國防預算，是未來的兩大挑戰，但執政黨目前在立法院又面臨席次未過半情況。因此，對於台美關係不需悲觀，但也無法有樂觀空間。

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陳明祺表示，美方友人曾提醒，過去台灣高調講民主、晶片等議題，現在應該要更細膩地處理，「台灣要藏在川普雷達底下」，不要出現在公文的最上面，讓川普團隊內對台灣友善的人可以好做事，在雷達底下保住台灣利益。

羅致政指出，川普是馬基維利式、現實主義式領導人，台美對話需要找出雙邊利益的重疊處，也就是所有議題都要轉譯成「共同利益」，川普才會聽得懂，例如要講台灣若是被中國併吞，將會如何傷害美國利益。他也認為，台灣外交要做得更細膩，例如川普勝選的賀電，可以不用拖那麼晚才發。（編輯：林克倫、張若瑤）1131109