本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電領跌 台股早盤下挫逾300點失守短期均線
首頁 / 政治

彭啟明投書波蘭媒體 強調台灣強化氣候行動決心

2024/11/12 07:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙11日專電）環境部長彭啓明投書波蘭「選舉日報」（Gazeta Wyborcza），強調台灣積極應對氣候變遷的行動，及承諾推動減碳與綠色經濟轉型，展現出作為全球氣候行動一員的決心。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）11日在亞塞拜然開幕。環境部表示，台灣在氣候公約註冊的11個非政府組織（NGO），將分別於兩週內在大會會場辦理周邊會議、展攤及相關論壇。

彭啓明在11日出刊的投書中表示，全球氣候變遷的衝擊已廣泛影響各國，台灣也面臨相同挑戰。台灣政府在總統賴清德的帶領下，推動「淨零轉型五大策略」，包含再生能源發展、數位與綠色產業轉型等，致力於實現淨零排放。

2024年6月總統府設立的「國家氣候變遷對策委員會」，提出進行氣候治理與國際合作，針對淨零路徑、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融、國土永續調適韌性等7大主軸，目標在於加速政策落實並促進全民參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在投書中，彭啓明指出，台灣已將「2050淨零排放」納入「氣候變遷因應法」，展現清晰的減碳目標。他表示，台灣的碳費制度已完成立法，預計在2025年正式啟動，並將設立綠色金融基金，以支持綠色產業的發展，進一步促進台灣的綠色經濟。

最後，彭啓明強調台灣不僅是一個經濟體和技術創新領域的參與者，更是在再生能源和低碳技術創新方面具備實力的國家，具備在全球氣候治理中發揮重要作用的潛力。他呼籲國際社會正視台灣的貢獻，不僅要允許台灣參與國際氣候議題，還要承認台灣有能力也有責任為全球氣候變遷做出積極貢獻。（編輯：唐佩君）1131112

#台灣
#賴清德
#聯合國
#波蘭
#氣候變遷因應法
#環境部
#環境部長
#彭啓明
#國家氣候變遷對策委員會
彭啓明
學者：相信川普會觀察市場 不會積極反再生能源彭啓明：川普勝選 全球因應氣候變遷可能像遇亂流
賴清德
丹麥跨黨派議員團訪台 將討論台海情勢及威權擴張蕭副總統：AI革命創造新機會 推動百工百業數位轉型
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：