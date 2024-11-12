彭啟明投書波蘭媒體 強調台灣強化氣候行動決心

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（中央社記者彭維楀華沙11日專電）環境部長彭啓明投書波蘭「選舉日報」（Gazeta Wyborcza），強調台灣積極應對氣候變遷的行動，及承諾推動減碳與綠色經濟轉型，展現出作為全球氣候行動一員的決心。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）11日在亞塞拜然開幕。環境部表示，台灣在氣候公約註冊的11個非政府組織（NGO），將分別於兩週內在大會會場辦理周邊會議、展攤及相關論壇。

彭啓明在11日出刊的投書中表示，全球氣候變遷的衝擊已廣泛影響各國，台灣也面臨相同挑戰。台灣政府在總統賴清德的帶領下，推動「淨零轉型五大策略」，包含再生能源發展、數位與綠色產業轉型等，致力於實現淨零排放。

2024年6月總統府設立的「國家氣候變遷對策委員會」，提出進行氣候治理與國際合作，針對淨零路徑、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融、國土永續調適韌性等7大主軸，目標在於加速政策落實並促進全民參與。

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在投書中，彭啓明指出，台灣已將「2050淨零排放」納入「氣候變遷因應法」，展現清晰的減碳目標。他表示，台灣的碳費制度已完成立法，預計在2025年正式啟動，並將設立綠色金融基金，以支持綠色產業的發展，進一步促進台灣的綠色經濟。

最後，彭啓明強調台灣不僅是一個經濟體和技術創新領域的參與者，更是在再生能源和低碳技術創新方面具備實力的國家，具備在全球氣候治理中發揮重要作用的潛力。他呼籲國際社會正視台灣的貢獻，不僅要允許台灣參與國際氣候議題，還要承認台灣有能力也有責任為全球氣候變遷做出積極貢獻。（編輯：唐佩君）1131112