國防部：雷神詐台罰款19日完成匯款 52億解繳國庫

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（中央社記者游凱翔台北20日電）國防部今天表示，美國雷神公司日前以詐欺行為向美政府收取過高費用，導致台灣軍售成本抬高，目前雷神賠罰款已在昨天全數完成賣匯，共新台幣52億116萬元並同步解繳國庫，後續將清查他案，確保台灣權益。

美國軍火商雷神技術（RTX）的子公司雷神（Raytheon）涉靠詐欺行賄取得關鍵軍事系統合約，並坦承犯下欺詐美國防部計畫，這些計畫與供應國防物資和服務有關，包括愛國者（Patriot）飛彈系統和雷達系統，將賠償美方逾9.5億美元（約新台幣約305.7億元）和解，換取暫緩起訴。由於國軍為愛國者及雷達的使用國，亦是受害對象。

國防部晚間發布新聞稿表示，美商雷神公司日前以欺詐性的商業行為，向美國政府收取過高費用，導致台灣支付軍售成本被抬高，美司法部日前以重大政府詐欺罪名起訴該公司。

國防部指出，配合美司法部門作業，雷神公司詐欺案對台灣的賠罰款，已於昨天全數完成賣匯，共計新台幣52億116萬3236元，並同步解繳國庫。

國防部強調，為確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，為民主國家共同價值標準。針對本次雷神公司司法案件，已請美方安合局及相關安援部門，就其他案項實施清查，以確保台灣軍售權益。（編輯：翟思嘉）1131120