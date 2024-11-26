12強奪冠 卓榮泰：無論中華或台灣隊都是世界冠軍隊

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（中央社記者葉素萍台北26日電）行政院長卓榮泰今天出席世界12強棒球賽代表隊返國餐會，他致贈「感謝表」給代表隊說，大家愛棒球的心，超出了「傑憲」（界線），「不管我們叫中華隊或台灣隊，我們都是世界的冠軍隊，我們都是最棒的國家隊」。

行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天出席「2024世界12強棒球賽代表隊返國餐會」。卓榮泰入場後，逐一向應援團、情蒐人員、教練團致意，稱讚他們是最棒的應援團、最棒的後勤部隊。

卓榮泰提到，稍早上台的中華職棒會長蔡其昌致詞到最後講不下去，「他（蔡其昌）的感動跟我們感動一樣」，他剛才看到短片，其實都是熟悉的鏡頭，「我以為我不會激動，但我還是非常激動」。

卓榮泰說，選手每一次撲壘、接球或是擊出全壘打，國人的心跟著跳動，這次台灣隊的表現，讓國人對體育發展有更多要求，政府要做的不單是成立運動部，要做更多、更好、更快，要組成更好的後勤部隊、行政組織，讓選手們再次為國締造榮譽。

他說，選手們出發時，是走向12強道路，回來時只剩下世界第一頭銜，這是國人最好的禮物。

卓榮泰並讚揚隱身幕後的情蒐高手，完整蒐集所有資訊，讓選手在場上有更好的表現。他也關心受傷的潘傑楷、被「球吻」的陳傑憲等球員。卓榮泰還稱讚教練團調兵遣將精準，王建民的調度讓對手目瞪口呆，總教練曾豪駒穩定軍心。

卓榮泰特別提到，今天是球員朱育賢跟邱智呈的生日，總教練曾豪駒則是明天生日，這是最好生日禮物。

卓榮泰也提到三件讓他感動的體育家精神，包括日本恭喜教練團成員高志綱，彼此互相尊重；曾豪駒婉拒噴香檳，展現對地主的高度尊重；球迷衝東京巨蛋為選手加油，展現對國家榮譽的追求，「不管我們叫中華隊或台灣隊，我們都是世界的冠軍隊，我們都是最棒的國家隊」。

卓榮泰也搭上熱潮，拿出「感謝表」，謝謝辛苦一整年，為國效力的選手，感謝運籌帷幄的教練團，感謝幕後情蒐英雄，感謝中華職棒與棒協的協助，以及感謝全國球迷。

卓榮泰說，「我們愛棒球的心，超出了傑憲、超出無窮的界線」，他要致上最高感謝。「台灣隊長」陳傑憲則送上全隊簽名球衣給卓榮泰作為回禮。（編輯：翟思嘉）1131126