因應台海緊急狀況 菲軍方：有自己的應變計畫

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（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）日本共同社日前披露，美國和日本打算制定聯合軍事計畫，因應台灣海峽可能發生的緊急狀況，包括在菲律賓部署飛彈。對此，菲律賓軍方未正面回答，僅稱菲國有自己的緊急應變計畫。

共同社24日引述不具名美國和日本消息人士報導，這項計畫預計下個月制定，美國將在日本西南方鹿兒島縣與沖繩縣的南西諸島，還有菲律賓部署飛彈部隊。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天在記者會上回覆媒體詢問時說，共同社的報導引述未經證實的消息來源。

媒體追問一旦台灣發生緊急狀況，美軍是否可依據「加強國防合作協議」（EDCA）在菲國戰略據點部署飛彈？菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，共同社是以日美同盟的視角出發作報導，菲律賓有自己的緊急應變計畫。

崔尼代說，菲方會把部隊做適當的部署，任何與其他國家的接觸，都是菲律賓武裝部隊（AFP）緊急應變計畫的一部分。

被問及菲國的緊急應變計畫是否包括台灣海峽衝突升級？崔尼代答稱：「是的，當然。」

崔尼代補充，目前大約20萬名菲律賓人在台灣生活，菲律賓必須照顧在台菲人的福址。

另一方面，他也再次證實，美軍的「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）目前仍部署在菲國北部。

泰風是一套中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈（Standard Missile 6）與戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile），若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

中國政府多次促菲國盡快撤走泰風武器系統，稱泰風的存在將挑動地緣對抗和軍備競賽。（編輯：唐佩君）1131126