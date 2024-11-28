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北市後備旅政大教召 校園內行軍訓練

2024/11/28 11:56（11/28 12:21 更新）
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台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山實施3公里行軍（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山實施3公里行軍（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北28日電）台北市後備旅23日起在國立政治大學進行7天教育召集，百餘名後備軍人重披戎裝展開訓練，今天上午在政大校園內展開3公里行軍訓練，熟悉守備範圍內的地形要點及可運用資源，強化防衛戰力。

台北市後備旅自23日起至29日展開為期7日的舊制教召，召訓單位為步5營的4個連，以強化台北市公館以南、景美溪流域的地區防務，其中在政大進行教召的單位為步5營步1連；據了解，另外3個連則是分別在水源營區、滬江高中及大誠高中等地進行教召訓練。

台北市後備旅步5營步1連今天上午8時許，從此次教召所租用的政大研創大樓場地出發，沿著政治大學山上校區的環山二道、環山三道等路段進行行軍訓練，教召官兵穿著迷彩服、鋼盔，並配備T65K2步槍、T75班用機槍、T74排用機槍等建制武器進行訓練。

中央社記者於現場觀察，教召官兵過程中保持警戒狀態，並聽從幹部指揮，屬於雇員教官的台北市後備旅戰術教官於行軍過程中，不斷向後備軍人介紹方向地形，指導要如何利用地勢、地形進行守備任務，以及如何選擇防守陣地，並以途中的1支高壓電塔，模擬守備關鍵基礎設施的守備，最後部隊行軍回到研創大樓。

台北市副市長張溫德於行軍訓練結束後，偕同台北市兵役局長李治安等人前往研創大樓勞軍。

張溫德致詞表示，這是第一次在政大進行教召，感謝校方支援全民國防戰備演訓任務，並盼這次教召訓練讓後備軍人能複習戰鬥技能，擔負起保家衛國的重責大任。（編輯：翟思嘉）1131128

台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山的環山路實施3公里行軍（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山的環山路實施3公里行軍（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
教育召集官兵28日在政大後山的環山路實施3公里行軍，並在制高點實施警戒（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
教育召集官兵28日在政大後山的環山路實施3公里行軍，並在制高點實施警戒（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山的環山路實施3公里行軍，圖為教官實施勤前教育。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山的環山路實施3公里行軍，圖為教官實施勤前教育。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山的環山路實施3公里行軍（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
台北市後備旅11月23日起首度在國立政治大學實施為期7天的舊制教召，並於28日在政大後山的環山路實施3公里行軍（圖）。中央社記者游凱翔攝 113年11月28日
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