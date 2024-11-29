國土署：中央補助新北污水建設經費全台名列前茅

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（中央社記者郭建伸台北29日電）媒體報導「新北市接管補助被大砍」，國土管理署今天澄清，指新北市每年獲得中央補助的污水建設經費在全台名列前矛，補助金額約新台幣15億至20億元，新北市所述砍到剩8億元絕非事實。

聯合報今天報導，指新北市長侯友宜在視察工程時表示，接管補助從20幾億砍到剩8億，希望能提升，並呼籲支持新北蘆南蘆北都市計畫。

國土署今天透過新聞稿澄清，指新北市每年獲得中央補助的污水建設經費名列全國前1、2名，補助金額約15億至20億元間，且今年度新北市獲得中央核定補助金額為17.9億餘元，均包含接管建設。

國土署指出，新北市所述砍到剩8億元絕非事實，遺憾新北市府用錯誤資訊誤導民眾及刻意淡化中央的協助，此舉更將排擠其他縣市的補助經費，實為爭取中央建設補助的嚴重錯誤示範。

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國土署表示，中央已多年高額支持新北市推動污水建設至今，新北市用戶接管普及率更高達72.24%，僅次於台北市，也遠高於全國平均值，且新北市已向污水接管民眾徵收下水道使用費，每年收入逾11億元，應優先運用自有預算辦理污水下水道建設，不應僅依靠中央資源，排擠其他縣市預算。

國土署重申，國土署須整體考量各縣市需求，合理配置經費，促使污水下水道建設能夠均衡發展，以全面提升民眾生活環境品質。（編輯：張均懋）1131129