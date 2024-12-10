陳菊：持續追求人權 台灣要與反極權同行

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（中央社記者高華謙台北10日電）諾貝爾和平獎得主、俄羅斯人權組織「紀念」在今天世界人權日到台灣演講。國家人權委員會主委陳菊說，人權不是一天的活動紀念，「紀念」組織對抗極權歷程是作為世界的台灣要努力同行的方向。

國家人權委員會與法國在台協會今天共同主辦專題講座「歷史的回聲：極權體制下的歷史真相與人權運動」，邀請獲得2022年諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）的2名人權領域專家波利瓦諾娃（Alexandra Polivanova）和沃斯（Nicolas Werth）演講。

陳菊致詞時說，「紀念」組織1987年成立，以防治危害人類罪行再發生、記住人類社會已經發生的罪行為使命。在蘇聯解體前，「紀念」組織就在調查當時共產政權對人民壓迫，現在仍繼續揭露俄羅斯侵害人權真相。

陳菊說，「紀念」組織持續挑戰專制政體，在2021年被俄羅斯政府強制解散，但仍努力在捍衛公民社會時堅持人權，其中沃斯曾分別以學者與外交人員身分長住在俄國，波利瓦諾娃生長在莫斯科，在俄烏戰爭爆發後，持續在國際為還原人權真相奔波，還特別從波蘭趕來台灣，期待2人能分享第一線抵抗與研究極權體制經驗，並給台灣社會重要提醒。

陳菊表示，台灣曾歷經人類史上第2漫長、長達38年的戒嚴，數代台灣人努力和國際與民間民主力量協助，才能民主轉型；台灣從人權被壓迫到成為持續追求和分享人權的國家，要謝謝大家支持人權，國家人權委員會也用講座與人權海報頒獎等一系列活動紀念世界人權日，期待借重「紀念」組織跨世紀努力，繼續對台灣社會轉型正義、歷史教育給予鼓勵力量。

陳菊表示，「紀念」組織與很多國家、國際機構間都有合作與支援，對抗極權歷程更是作為世界的台灣要努力同行的方向，人權不是一天的活動紀念，「紀念」組織分享的也不只是一地、一國人權受壓迫的歷史，而是人類為了爭取尊嚴存在的勇氣與行動。

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法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）說，世界人權日是台灣民主與全人類追求民主的里程碑，但民主也很脆弱，像最近在南韓事件就是一記警鐘。台灣國家人權委員會一定會在歐洲與法國受到熱烈歡迎，他也很感激法國相關人權代表都能在台灣受到款待，很期待雙方繼續合作、擴大交流，尤其在追求轉型正義與紀念過去歷史方面合作很重要，法國也有自己的經驗，很樂於台灣分享民主以及法國學到的教訓。

歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）表示，人權不是理所當然財產，而是每天要努力投入目標，也要將理念轉換成實際行動與政策，像歐洲有人權與民主行動計畫，能協助或保障捍衛人權行動，歐盟也已啟動新工具，能針對不尊重人權的行為者或國家實施制裁。很榮幸能與大家一起朝民主前進，這是保障人類價值最重要工作。（編輯：林興盟）1131210