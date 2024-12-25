內政部審社子島區段徵收案 通過範圍及抵價地比例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北25日電）台北市政府報送士林社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例案，經內政部土地徵收審議小組今天開會討論、聆聽居民正反意見後，原則同意市府提報開發範圍及抵價地比例，但尚未核准區段徵收。

內政部今天召開社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例審議會議，社子島自救會近百位成員在土徵小組開會前，先在內政部前召開記者會表達訴求，隨後支持與反對兩方皆派代表參與土徵小組會議。會議過程大致還算順利，偶有雙方劍拔弩張互嗆狀況出現，靠主席溝通並維持秩序。

內政部在會後發布新聞稿表示，針對民眾所提聚落紋理保存及尊重所有權人意願等訴求，土地徵收審議小組在審議過程中已協調市府提出具體處理方案，包括在不影響防洪與都市計畫主要計畫的原則下，劃定6處特定既有聚落作為聚落發展區，區內不願參加開發所有權人的土地在符合一定條件下，將可排除於開發範圍之外，並對開發案研擬完善拆遷安置計畫，以保障民眾財產及居住權益。

內政部說，同時，本開發案也配合規劃相關社會住宅興建用地，以解決台北市長期存在的住宅供應問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部表示，社子島地區因已實施禁建超過50年，缺乏公共建設且房屋老舊、生活環境機能低落等，為改善土地利用情況，台北市政府擬訂社子島主要計畫，針對全島約279公頃土地以區段徵收方式進行整體開發，強化基礎建設與公共設施建置，將有助於提升居住環境品質，促進土地合理利用。

內政部說，目前僅核定開發範圍，尚未核准區段徵收。後續市府須依法進行協議價購及召開公聽會等程序後，才能提報區段徵收計畫給土徵小組審議。如果居民仍有不願參加區段徵收的意見，市府應持續妥善與民眾溝通，並綜合考量徵收公益性與必要性，評估剔除相關土地可能性，確保居民的財產權益受到妥善保障。（編輯：林興盟）1131225