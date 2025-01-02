北檢二度抗告成功 柯文哲上午赴新竹探望父親

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民眾黨前主席柯文哲二度交保後北檢抗告成功，高院發回更裁，北院訂今天晚間6時開羈押庭，並要求柯文哲等人上午11時報到。柯文哲上午到新竹探望住院父親，面對媒體詢問是否要趕回台北，他僅點頭回應。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，上月起訴柯文哲等人，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，北檢不服裁定，提出抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院，經二度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，施以電子監控。

北檢不服北院就柯文哲等人交保裁定，再度提起抗告。台灣高等法院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院預計晚間6時開庭，並要求所有被告上午11時向北院報到。

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柯文哲上月27日交保後至新竹台大分院新竹醫院探望柯爸柯承發，也於上月30日、昨天等多日到新竹盼望柯爸，昨天上午還與柯媽何瑞英一起到新竹城隍廟參拜祈福。

柯文哲今天上午10時30多分再次抵達新竹台大分院新竹醫院探望柯爸，面對媒體詢問「等下是不是要趕回去（台北）」，他僅點頭回應，不發一語。柯文哲於11時20分許離開醫院，全程未接受媒體訪問。（編輯：方沛清）1140102