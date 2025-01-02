遭指涉霸凌案與不倫戀 政院秘書處長：希望還我清白

（中央社記者陳俊華台北2日電）週刊日前報導，行政院秘書處長徐益梁涉嫌霸凌案及不倫戀。徐益梁今天說，當時是因颱風過境才到副院長官邸善後，「報導對我的家人還有同仁都造成莫大的傷害，希望能夠還我一個清白」。

鏡週刊日前報導，徐益梁及擔任諮議的陳姓女子長期欺壓職員，一名斷肢工友不耐搬運大量影印紙及公文而申請調職，卻被言語奚落，逼得工友下跪求情才如願。另外也指去年7月26日及8月1日，徐益梁與陳女到閒置的副院長官邸約會，疑有不正常男女關係。

立法院內政委員會今天邀行政院秘書長龔明鑫列席，專題報告「行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」，並備詢。

龔明鑫指出，秘書處案在媒體披露前，已收到以「技工工友駕駛」名義匿名陳情，因屬匿名陳情的職場霸凌案，為釐清事實，啟動行政調查以瞭解事情真相；經訪談十多名院內相關人員後，未查有具體事證，另有秘書處59名工員聯署說明該陳情案是不實指控，意欲假藉工員名義抹黑、破壞工員名聲。

國民黨立委張智倫質詢時問，是否真有讓斷肢工友下跪求情才能調職；龔明鑫答詢時說，這名工友要調職時說要下跪，「處長說我們一起跪」，處長也同時下跪。

張智倫說，今天的報告沒有提到不倫戀部分，他要問兩人在副院長官邸到底在做什麼、質疑是公器私用。龔明鑫表示，當時因房屋要修繕，要先去檢查瞭解情況，且這名女性員工是承辦人，處長去、承辦人也要去，且工程已經發包，要趕快確定下來。

張智倫指出，週刊也報導這兩人常在辦公室共進早餐，讓需進處長室報告業務的人員，必須等兩人用完早餐才能進入；龔明鑫說，沒有這樣的事。

徐益梁說，報導說去年7月26日他們去寓所，因颱風過境，上班第一天秘書處是最忙的，要到處善後，當天下班前承辦人跟他說寓所還沒處理，但不想拖過週末，承辦人要先去看，相當負責任；他因為還在忙，就請承辦人先去，他公事忙完就過去。

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徐益梁表示，但他心裡在想，讓一個女孩子獨自一人去寓所，他不太放心，所以沒多久後他也跟著去；去了之後發現屋瓦破了一個大洞、天花板垮下來，他都有拍下照片；8月1日是過了一個星期，當天也下大雨，因為馬上要大修，所以先簡易修繕，用塑膠布、屋瓦蓋著。

張智倫追問，「您認為您沒有任何問題嗎」，徐益梁說，當然沒有任何問題，「報導對我的家人還有同仁都造成莫大的傷害，希望能夠還我一個清白」。（編輯：蘇志宗）1140102