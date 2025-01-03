柯文哲再遭羈押 場外小草落淚、黃國昌盼找回清白

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）北院審理京華城等案，2日晚間第三度召開羈押庭，裁定柯文哲等4人羈押禁見。場外聲援小草們聞訊難過落淚，黃國昌也說，大家都難過、憤怒和悲傷，誓言幫柯找回清白。

民眾黨代理黨主席黃國昌和多名黨員2日深夜抵達北院場外，他率先向在場聲援的小草們鞠躬致謝。

黃國昌表示，相信此時此刻，在場所有人的心情都一樣，「我們難過、我們憤怒、我們悲傷、我們更沒有辦法理解爲何做這樣的決定出來」。

他說，自己今晚在法庭聽庭，檢察官提出的羈押理由一再變來變去，但包括前台北市長、前民眾黨主席柯文哲和辯護人，都做了非常清楚且完整答辯。

黃國昌表示，自己不太想去揣測，台北地院3名法官最後為何選擇放棄，是否因檢察官一再抗告，甚至還向媒體放話會抗告到底，台灣高等法院兩次撤銷北院交保裁定，或許某程度也清楚展現高層意志。

他提到，接下來很老實和大家說「我們會走得很辛苦」，他不會說好聽話騙大家，但再辛苦也沒有柯文哲辛苦，柯文哲很勇敢、大家也要一起勇敢。

黃國昌表示，期待後續藉由公開審理，證明柯文哲的清白，讓台灣社會一起看司法程序到底被民進黨踐踏到什麼程度，大家要一起勇敢地走下去。

他哽咽說，大家現在可以一起難過、一起流淚，但天亮後要擦乾眼淚，還有很多事情要做，在這條道路上，民眾黨全體黨公職不會讓柯文哲自己孤單地去面對，團隊要幫柯文哲找回其清白，把屬於台灣的民主自由找回來，「我們會堅持下去」。

在場逾百名小草不斷高喊加油，稍早他們聽到柯文哲被裁定羈押禁見時，都紛紛難過落淚，也不斷各提意見，希望透過實際行動聲援柯文哲。（編輯：楊昭彥）1140103