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藍委擬罷免綠委反制 柯建銘：不要拖、不要退縮

2025/1/7 16:33
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（中央社記者林敬殷台北7日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席國民黨區域立委，國民黨立委賴士葆今天表示，立法院國民黨團黨團大會決定，全面罷免民進黨38席區域立委反制。柯建銘指出，國民黨要罷免要快，越快越好，不要拖，不要退縮，國民黨沒有後悔條款。

柯建銘4日指出要推動「雙罷」，不只罷免立法院長韓國瑜，也提出改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。賴士葆今天向媒體表示，國民黨團大會決定，要全面罷免民進黨38席區域立委反制，全面開戰，預計分階段進行，但國民黨團幹部立刻澄清，僅為個人意見，並非黨團大會決議，國民黨團哪有權力決定。

對此，柯建銘上午於民進黨團記者會回應，今天在立院看到一個「神風特攻隊」，政治沒有人在玩自殺，但國民黨團完全義和團化，不知所措，進退失據，說要罷免民進黨區域立委，這個政黨奇蠢無比。

柯建銘提到，最近很多人說他是不是已經瘋了，頭腦不清楚，全黨都在反對他，總統不信任他，下任總召危矣，「這代表國民黨怕了」，盡全力抹黑他，以為會造成民進黨內訌，總統、行政院長會跟他切割，「完全錯了」，天下有這麼愚笨的政黨，他是草船借箭、請君入甕，請君入罷，國民黨要罷免要快，不要退縮，「他們完全中計了，這一刻我們等很久」。

柯建銘說明，凡與民意對抗的政黨，一定會被掃進歷史焚化爐，國民黨就是如此，要不要大罷免是民意決定，不是任何一個政黨可以主導，也不可能一個人或政黨可以阻擋，罷免藍白之聲響徹雲霄，國民黨還看不懂嗎。國民黨走入歷史焚化爐，正式化為灰燼，是咎由自取。

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對於國民黨團幹部切割賴士葆，柯建銘表示，國民黨不要再演戲了，賴士葆是資深立委，今天代表國民黨團總召傅崐萁出來說要發動大罷免，國民黨已經沒有後悔條款，不要明天出來說沒這回事，「別再搞這一套」，這一屆藍白立委到現在的所有言行就在證明這件事，國民黨像個漢子勇敢直前，不要怕。

民進黨團副書記長蔡易餘指出，國民黨頭殼壞掉了，幹嘛大罷免，提出倒閣就好，倒閣成功了，民進黨團38席區域立委都回區域「重新再選一次」；若民進黨發動，除了邏輯不對，席次也不會過，藍白是有權發動倒閣，既然要罷免民進黨38席區域立委，藍白就發動倒閣，「我們願意奉陪，重選一次」，但藍白不敢。（編輯：張若瑤）1140107

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