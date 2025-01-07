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朱立倫：國民黨堅持中道理性 不當麻煩製造者

2025/1/7 21:47（1/7 22:01 更新）
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國民黨主席朱立倫7日接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」訪團，他表示，期待在美國候任總統川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。（國民黨文傳會提供）中央社記者王承中傳真 114年1月7日
國民黨主席朱立倫7日接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」訪團，他表示，期待在美國候任總統川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。（國民黨文傳會提供）中央社記者王承中傳真 114年1月7日
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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨主席朱立倫今天接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」訪團。朱立倫表示，國民黨會持續堅持「親美、友日、和陸」中道理性路線，不當麻煩製造者危害區域穩定。期待美國候任總統川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。

國民黨今天發布新聞稿指出，朱立倫今天於中央黨部接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心（RRPFI）」訪團，雙方針對川普（Donald Trump）二度當選後的台美關係、兩岸關係及國際現勢深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽。

朱立倫表示，很高興繼2023年接見RRPFI訪團後，如今再度和許多老朋友見面，暢談世界局勢的變革與台灣面對的挑戰。美國前總統雷根（Ronald Reagan）與前總統蔣經國關係良好，共和黨與國民黨也一直保持著緊密關係，也期待在川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。

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朱立倫指出，國民黨會持續堅持「親美、友日、和陸」的中道理性路線，與世界交朋友，不當麻煩製造者危害區域穩定。國民黨主張的2D戰略，一方面支持國防自主，一方面也認為兩岸應該以「對話」取代「對抗」，穩定區域緊張情勢。

朱立倫表示，民進黨政府錯誤的能源政策不僅導致民生用電出現不穩定，更將危害國防安全，呼籲民進黨政府應即懸崖勒馬。（編輯：林興盟）1140107

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