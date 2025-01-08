痛痛女孩勝訴民團籲救濟從寬 疾管署：審慎重新審議

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（中央社記者陳俊華台北8日電）台灣女人連線常務理事黃淑英今天說，多年來協助多名接種HPV疫苗後出現不良反應的「痛痛女孩」訴訟，最高行政法院判決3案勝訴，呼籲衛福部落實預防接種受害救濟制度「救濟從寬」立法精神。

疾管署副署長羅一鈞表示，會召集審議小組重送鑑定，再依鑑定結果送到審議小組，慎重參酌法院的見解重新審議；審議小組是獨立運作，疾管署沒有任何立場，也沒有權力可以左右委員的審議結果。

民進黨立委林淑芬、黃淑英上午陪同注射HPV（人類乳突病毒）疫苗後出現不良反應的青少女「痛痛女孩」的家長，在立法院舉行記者會，並邀羅一鈞出席。

黃淑英指出，協助痛痛女孩向衛福部提出預防接種受害救濟申請，2017年來已有8件訴訟案，去年最高行政法院判定其中3案勝訴，並要求衛福部重新審議；呼籲衛福部尊重法院見解，落實預防接種受害救濟制度「救濟從寬」的立法精神。

痛痛女孩Mina的父親表示，約5、6年前Mina國二時施打HPV疫苗，打完第一劑沒什麼反應，但打完第二劑後常這裡痛、那裡痛，經常請假無法上學，後來加入痛痛女孩群組，才發現全台有幾十名跟Mina一樣的情形；希望往後接種相關疫苗時，應充分揭露相關副作用。

林淑芬說，這次最高行政法院判決認為，「預防接種受害救濟」是人民為配合國家公共利益，而遭受特別犧牲給予必要救濟；而「藥害救濟」制是人民自行使用合法藥物而受傷害的補償，兩者不同在於疫苗接種屬公共政策一部分。

林淑芬指出，據統計，民國112年藥害救濟申請案158件、獲得給付104件，給付率66%，藥害救濟委員是「從寬認定」藥害跟藥品間的關聯性；但109年到112年間，HPV疫苗救濟申請35件、給付4件，給付率只有11%，平均每案給付新台幣3萬元。

林淑芬表示，若不含Covid-19的其他疫苗救濟案件，申請450件、給付281件，給付率也達62%，「偏偏HPV疫苗壓得特別低」，且HPV疫苗每劑的「預防接種受害救濟基金」只徵收1.5元、不成比例，質疑制度設計偏向袒護藥廠。

羅一鈞說，家長提到疫苗副作用應充分揭露部分，疾管署有努力在做、說明書也愈寫愈長。針對最高行政法院判決見解認為，預防接種與個案受害情形的關聯性判斷，不應只依據人口群體為基礎的醫學實證，也要綜合審酌個案受害狀況及相關因素。

羅一鈞指出，審議小組都有調閱個案的病例、檢查報告、檢驗結果等才做鑑定、審議。疾管署會依照法案判決，召集審議小組重送鑑定，再依鑑定結果送到審議小組，慎重參酌法院的見解重新審議。

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羅一鈞說，疾管署採中立的立場，是作為審議小組幕僚單位，不能下指導棋，疾管署沒有任何立場、也沒有權力可以左右委員的審議結果。

羅一鈞表示，HPV疫苗不是由疾管署主政，絕對沒有特別袒護藥廠，疾管署是召集審議小組的行政作業以及負責訴訟程序，相關決定是由審議小組獨立運作，會將意見帶回讓審議小組委員慎重裁量。（編輯：翟思嘉）1140108