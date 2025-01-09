駐以代表受美國之音專訪 籲民主國家捍衛台海和平

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（中央社記者賴素芬特拉維夫9日專電）駐以代表李雅萍接受「美國之音」專訪，指出台灣在中國威脅下不斷強化防衛，呼籲民主國家共同遏止威權國家侵略行徑，並強調台海穩定牽動全球貿易和供應鏈，民主國家應攜手合作。

「美國之音」（Voice of America, VOA）9日刊出駐以色列特約記者傅萊德（Stephanie Freid）專訪駐以代表李雅萍的評析專文。文中李雅萍強調，台灣不屈從中國進犯的威脅與壓力，致力強化自我防衛能力，誠盼全球民主國家共同強力聲援台灣，遏止中國在台海不斷尋釁的行徑，與台灣一起捍衛台海的和平穩定。

李雅萍表示，數十年來，台灣一直面對惡霸中國的欺凌和恐嚇，例如不斷在台灣周圍進行軍事演習等灰色地帶脅迫舉動，已破壞印太地區的和平穩定。

如今中國與伊朗等「動亂軸心」（Axis of Upheaval）國家在台海、中東協調合作，加劇對抗台灣、以色列等身處民主前線的國家，劍指美國領導的國際秩序，無非是民主國家和威權政權的對立衝突，台灣與以色列等民主國家必須強化合作，共同面對威權國家的挑戰。

李雅萍強調，民主國家必須堅定相互聲援，增加威權國家採取軍事行動必需承受的政治代價，進而打消侵略他國的企圖，驗證中國所謂「民主造成混亂」的認知戰論述並不成立。

台海是全球50%海上貿易通道，台灣生產全球逾90%高階晶片及幾近全數的AI晶片，台海若爆發衝突，將造成全球貿易及高科技供應鏈極嚴重的損失，捍衛台海和平現狀是國際社會共同利益。

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李雅萍進一步表示，台灣與以色列同樣面對外部生存威脅，同時也會持續在全球尖端及可信賴的科技供應鏈扮演關鍵角色。

傅萊德文中另專訪以色列知名中國議題學者陶文亞（Tuvia Guering）及曾擔任美國副國務卿及駐俄羅斯大使的沙利文（John J. Sullivan），兩位以、美學者均認同台灣與以色列這兩個有活力的民主國家都面對來自敵對國家的威脅，沙利文更進一步疾呼台灣對全球供應鏈至關重要，台海衝突非所樂見。（編輯；韋樞）1140109