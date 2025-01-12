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綠質疑發動罷免 國民黨：公民自發籲尊重不同聲音

2025/1/12 17:01
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（中央社記者王承中台北12日電）民進黨團幹事長吳思瑤表示，有國民黨幕僚在民眾黨集會中散發罷免民進黨立委的「連署意向書」。國民黨發言人楊智伃今天表示，該幕僚早已離職，當天相關罷免活動屬公民自發，請民進黨尊重不同的聲音。

民眾黨11日在自由廣場舉行集會聲援前黨主席柯文哲，但現場被民眾發現，有攤位散發罷免民進黨立委的「連署意向書」。民進黨團幹事長吳思瑤透過臉書指出，國民黨說一套做一套，國民黨團總召傅崐萁說不會發動罷免，但國民黨幕僚卻在民眾黨的場子發動罷免，這是非常惡質的政治操作。

國民黨發言人楊智伃今天受訪表示，當天活動現場相關罷免活動屬公民自發，罷免團體亦有發文澄清，該名青年政治幕僚早已離職，相關活動為在地居民主導。

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楊智伃指出，吳思瑤為逃避檢驗的相關造謠，只是對青年政治幕僚貼標籤，退一萬步說，青年政治幕僚個人公民參與，「難道就不是民意嗎？」

楊智伃表示，反觀民進黨早就透過各種不同主題訴求的政治集會，讓側翼公民團體串聯罷免國民黨立委。罷免制度既然是中性，民進黨可以透過側翼力量操作罷免，同樣要尊重不同的聲音，尊重公民的政治活動，否則只是顯示民進黨掀起的大罷免，只是製造仇恨。（編輯：林興盟）1140112

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