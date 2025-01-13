國史館將發表戰後政治史料 政府曾布內線監控分化

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（中央社記者葉素萍台北13日電）國史館18日將召開「戰後台灣政治史料」新書發表暨座談會，國史館今天說，在台灣獨立聯盟、台灣基督長老教會等檔案清晰可見當年政府如何布置「內線」進行監控、分化，這些「內線」亦不乏日後活躍於政壇的內閣官員。

國史館今天發布新聞稿表示，將於1月18日舉辦「戰後台灣政治史料」新書發表暨座談會，邀請台灣獨立聯盟主席陳南天、前副總統陳誠家屬暨監察院前院長陳履安開幕致詞，並邀請政大台灣史研究所教授薛化元、中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖等專家學者與談，期盼這次新出土政治史料的出版，能與民眾齊心思考戰後台灣政治史的新課題。

國史館說，這次新書發表計5種、15冊，分上、下午兩場次，分別介紹並座談。上午場介紹「陳誠先生日記（增訂版）」、「國內安全委員會檔案選編」、「從戒嚴到解嚴史料新編」等3種新書，旨在呈現戰後台灣政治發展史，及戒嚴體制下情治機關之間對重大案件討論與決議等，尤凸顯蔣經國出任國防會議副秘書長至國防部長期間的「軍特統治」脈絡。

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國史館表示，下午場介紹「戰後台灣政治案件—台灣獨立聯盟史料彙編」、「戰後台灣政治案件—台灣基督長老教會相關案件史料彙編」等2種新書，在該批檔案中清晰可見當年政府如何布置「內線」進行監控、分化，這些「內線」亦不乏日後活躍於政壇的內閣官員；而台灣基督長老教會於1970年代陸續發表「對國是的聲明與建議」、「我們的呼籲」、「人權宣言」等3大聲明，引起情治機關的注意，將之視為威脅，並採取監控與打壓手段等。

國史館說，這5種史料彙編的出版，可增進民眾對國家政治的認識，而對於戒嚴體制下的各種戕害人權的重大事件，應記取教訓、珍惜民主並惕勵未來。（編輯：蘇志宗）1140113