傳吳釗燮春節後將異動 府方人士：沒有這回事

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（中央社記者溫貴香台北14日電）外傳國安會秘書長吳釗燮農曆春節後將異動，由外交部長林佳龍接掌國安會，府方人士今天表示，沒有這回事、空穴來風，總統賴清德與國安團隊合作無間，不僅溝通有默契，更是互動緊密的互信團隊。

媒體報導指稱，總統賴清德的國安團隊人事，可能進行重大調整，直指外交部長林佳龍接掌國安會秘書長，現任秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人都可能異動。

該媒體報導指出，吳釗燮、顧立雄與國安局長蔡明彥為前總統蔡英文與美國拜登政府協調後定案的國安團隊，目的是蔡賴政權交接期間穩定台美關係，但隨著川普即將回任美國總統，現有國安團隊可能將於春節後異動。

府方人士今天表示，沒有這回事、空穴來風，賴總統跟國安團隊合作無間，不僅溝通有默契，更是互動緊密的互信團隊。賴總統就任至今民調維持破5成至5成5，背後是團隊穩健齊心。

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府方人士說，賴總統去年底出訪太平洋友邦時，就是由吳釗燮坐鎮國內「看家」，當時發生南韓戒嚴的突發事件，雙方也立刻於半夜熱線，足證兩人互信默契，以及吳釗燮任國安會秘書長的無可取代及重要性。

另一名黨政人士表示，放話者其心可議，要嘛是想要當外交部長，要嘛是想要惡意離間前總統蔡英文與賴總統的關係，但「無論心態為何，皆為小人之心」。（編輯：林興盟）1140114