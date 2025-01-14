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南投草屯鎮長補選 中選會：18日0時起禁助選

2025/1/14 17:43
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（中央社記者高華謙台北14日電）中選會今天說，南投縣草屯鎮第19屆鎮長補選將於18日週六投票，18日凌晨0時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體為任何候選人助選，違者將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

中央選舉委員會今天發布新聞稿表示，南投縣草屯鎮第19屆鎮長補選將於1月18日週六上午8時至下午4時投票，中選會依法依例進行選務督導，派員視察選務工作辦理情形。

中選會說，除要求選務工作人員應依法行政，切勿違反行政中立，以維護選舉公正性，也呼籲選民遵守相關法令規定，避免觸法受罰，使這次補選能在理性及和諧氣氛下順利完成。

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中選會提醒，1月18日凌晨0時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體或其他媒體為任何候選人助選，違者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。至於政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人會加重處罰，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

此外，中選會也提醒，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限，違者處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：林興盟）1140114

#中央選舉委員會
#中選會
#草屯鎮
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