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日本在野黨議員來訪 吳志中：共同守護民主繁榮

2025/1/16 10:34（1/16 10:46 更新）
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外交部政務次長吳志中（紅領帶者）於15日下午接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、眾議員馬場雄基、眾議員大築紅葉、參議員奧村政佳，就促進台日國會交流、區域情勢及台日雙方共同關切議題交換意見。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年1月16日
外交部政務次長吳志中（紅領帶者）於15日下午接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、眾議員馬場雄基、眾議員大築紅葉、參議員奧村政佳，就促進台日國會交流、區域情勢及台日雙方共同關切議題交換意見。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年1月16日
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）日本第一大在野黨立憲民主黨議員團訪台，第二大在野黨維新之會議員今天也將參與行程，外交部政次吳志中接見立憲民主黨訪團時表示，期盼台日持續深化各領域合作，共同為守護民主價值及促進區域的和平穩定與繁榮努力。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於15日下午接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、眾議員馬場雄基、眾議員大築紅葉、參議員奧村政佳等4人，雙方就促進台日國會交流、區域情勢及台日雙方共同關切議題交換意見。

吳志中致詞時表示，近年台日關係日益密切友好，雙方國民感情深厚。台日兩國地理位置接近，面臨許多相同挑戰，期盼未來雙方持續深化各領域合作，共同為守護民主價值及促進區域的和平穩定與繁榮努力。

太榮志致詞時表示，立憲民主黨為日本第一大在野黨，相當重視與台灣的友好關係。去年8月該黨代表野田佳彥曾訪台出席凱達格蘭論壇並發表專題演講。台灣有許多面向值得日本學習，例如防災韌性、數位科技及重視多元社會等。未來期待台日強化安保合作，共同促進東亞地區的和平穩定。

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外交部指出，台灣與日本共享自由、民主、法治及人權等普世價值，互為重要夥伴及友人。這次訪團成員除立憲民主黨議員外，第二大在野黨維新之會眾議員齋藤Alex今天將共同參與訪台行程，此行以具體行動展現日本國會在野黨跨黨派對台灣的支持。

外交部說，期盼與日本朝野政黨在既有良好緊密的基礎上深化實質合作關係，共同守護印太地區的和平穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1140116

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