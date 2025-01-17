韓國瑜發限量簽名春聯 民眾排隊領取祝福訪美順利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院長韓國瑜今天中午出席在立法院正門舉行的拿春聯喜迎春活動，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康。許多民眾排隊領取韓國瑜限量簽名春聯，並祝福即將率團前往參加「第60屆美國總統就職典禮」的韓國瑜訪美一帆風順。

今天發送春聯活動的現場，許多民眾和僑胞，也有外籍人士，熱情和韓國瑜互道新年快樂，現場氣氛歡樂。另外，有位青年似乎想要表達不同政治立場，但被參與拿春聯喜迎春的民眾制止，勸說「不需要這樣」、「何必要這樣」，並隨即被帶離立法院區，沒有影響現場秩序和活動進行。

農曆春節將至，立法院循例印製春聯，將新年的祝福傳遞給民眾。為了迎接充滿活力的乙巳蛇年，韓國瑜今年春聯以「金蛇迎春」4字慶賀新春快樂，「金蛇」諧音「精神」，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「院長春聯」受到民眾喜愛，韓國瑜接續1月12日出席立法院中南部服務中心舉辦迎春揮毫活動，到場發送親筆簽名的春聯，吸引民眾排隊領取，他今天再次偕同立法院副院長江啟臣，一起在立法院正門發送600份蛇年春聯，大家戲稱是「限量簽名春聯台北場」，立法院主辦活動的工作人員則說這是「金蛇迎春限量簽名春聯發放見面會」。

「第60屆美國總統就職典禮」即將在1月20日舉行，韓國瑜接受總統賴清德的邀請，擔任國家代表團團長，將與多位朝野立委代表共襄盛舉，一起前往美國慶賀，傳達台灣人民誠摯祝福、對民主的堅定承諾、建立台美關係新里程碑。多位民眾今天排隊領取春聯時，除了相互賀年，也當面向韓國瑜表達「祝福韓院長訪美一帆風順」。（編輯：蘇志宗）1140117