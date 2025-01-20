客委會預算恐遭凍刪 南部多個客家團體挺身反對

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（中央社記者張已亷高雄20日電）在野擬凍結及刪除中央客委會部分預算，引發南部客家各界反彈，多個客家社團今天齊聚高雄市客家文物館前廣場，挺身捍衛客家文化傳承，高喊「亂減預算，客話會斷」等口號，反對預算凍刪案。

南部10多個客家文化、教育等社團及高雄市議員張博洋、林智鴻等客籍民意代表，今天到高雄市客家文物館前廣場，手舉標語、高喊「亂減預算，客話會斷，還我預算，文化永傳」等口號，譴責在野黨立委凍結、刪減客委會多筆預算，並呼籲全台客家鄉親挺身而出，共同捍衛客家文化傳承。

台灣基進議員張博洋指出，這次預算凍刪案中，擬將客委會業務會費凍結30%，及媒體政策及業務宣導費新台幣1億300萬多元刪除60%等，將嚴重影響客家文化能見度，恐使客語從公共場域消失，「是非理性、不合理、報復式的刪除及凍結，是文化刨根的行為。」

前高雄市客委會主委廖松雄表示，許多客家鄉親對這次預算凍刪案感到不滿，紛紛向他反應，因此今天集結多個客家社團表達意見；他說，相較其他各部會，客委會預算已經很少，若再被凍結與刪除，影響層面廣大，將衝擊客家族群權益。

前行政院文建會副主委吳錦發指出，客委會是華人地區少見為少數族群成立的部會，是台灣展現民主政治獨有價值，但是「不講理由」的刪減少數族群預算，是在否定台灣民主價值，且客家鄉親並非隱形族群，台灣民主化進程皆有客家人身影，呼籲客家人站出來，「響應罷免、反對打壓」。

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高雄市客家青年會理事長賴奕守指出，許多前輩在數十年前上街發起「還我母語運動」爭取客家權益，近期透過音樂影視等途徑讓客家年輕人及非客家人認識客家、認同客家，如今卻刪減客委會預算，是在糟蹋前人努力，「會不會太過分？不要到選舉才喊我是客家人，懇請讓客家青年有回家的機會。」

另外，一鳴生技農園負責人蕭旦倫從產業界角度表示，預算凍結將使客庄產業輔導體系面臨崩解，包括商品研發創新補助、品牌升級輔導、產學合作等計畫都將受到影響，也讓許多客庄年輕人感到錯愕，擔憂返鄉深根規劃恐受衝擊，希望客家青年能站出來。（編輯：陳仁華）1140120