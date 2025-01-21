賴總統赴台東勗勉國軍 盼朝野支持國防預算

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（中央社記者吳書緯台東21日電）總統賴清德今天赴台東春節勗勉國軍部隊時指出，台灣不能把和平寄託在他人的善意上，面對瞬息萬變的威脅與挑戰，唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平，希望朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。

農曆春節將至，賴總統今天赴台東春節勗勉國軍部隊，先後前往陸軍台東地區指揮部、海軍富岡雷達站及空軍第7聯隊視導，並在空軍第7聯隊與官兵代表進行餐會並致詞。

賴總統致詞指出，今天除了瞭解官兵平時的戰訓本務，更重要的是代表全體民眾，感謝國軍官兵堅守崗位，守護國家安全，先前往陸軍台東地區指揮部、海軍富岡雷達站，瞭解陸軍的戰備操演情況及雷達站官兵對海情的掌握。

他說，透過現地的觀察，他和大家都一樣，對三軍官士兵充滿信心，無論是陸海空軍，都有一群人，無時無刻、勤奮、盡責地在守護家園。

賴總統表示，空軍第7聯隊於2023年底改編為第7戰術戰鬥機聯隊，就是為了接裝最新型的F-16V戰機。第44和第45作戰隊陸續成立，明年也會再成立第46作戰隊，第7聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

賴總統說，在轉型接裝的過程中，除了辛勤的飛官，地勤官兵的後勤支援也功不可沒，大家一起努力，才能共同度過這段艱辛的準備期，讓東部地區的領空，可以有更好的保障。

賴總統表示，中共從未放棄對台灣的野心，近年更是強化灰色地帶侵擾，形成巨大挑戰；當前威權國家的合流，更是對國際秩序造成重大影響，台灣會致力維護區域的和平穩定，做世界民主、和平與繁榮的守護者；而國軍官兵正是守護和平、捍衛自由民主的重要角色，也是國家堅若磐石的戰力與希望。

賴總統指出，「我們不能把和平寄託在他人的善意上」，面對瞬息萬變的威脅與挑戰，深信唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平。

賴總統提到，政府會持續投注資源照顧國軍，也會採購與研發並行，強化國軍的戰備，做國軍最大的後盾，也希望朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。特別是國際新的情勢，在國際社會希望看到台灣展現決心的時候，對國防力量的支持，更是應該不分朝野。

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賴總統表示，再過不久就是農曆新年，除了向大家拜個早年，也要再次感謝全體國軍弟兄姊妹，在年節時期不間斷地守護國家，讓民眾可以安心過年，而台東地區無論陸海空的單位，台東人比例都蠻高，但在地的國軍官兵於連假中也必須輪值。

賴總統說，「我要下達一個命令」，有輪值的官兵務必要在休息時，打個電話恭候家人朋友，特別是爸爸媽媽，跟他們拜年。（編輯：張良知）1140121

總統賴清德（前左）21日上午前往陸軍台東地區指揮部太平營區進行春節勗勉，並發放加菜金。中央社記者趙世勳攝 114年1月21日

總統賴清德（右2）21日上午前往陸軍台東地區指揮部太平營區進行春節勗勉，並與國防部長顧立雄（左2）視察部隊操演。中央社記者趙世勳攝 114年1月21日