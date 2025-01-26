駐瑞典代表谷瑞生投書：終止中國對台灣法律戰

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）為呼籲理念相近國家共同終止中國針對聯合國大會第2758號決議的法律戰，駐瑞典代表谷瑞生投書瑞典報社「新佛蘭日報」，並於25日以「終止中國對台灣的法律戰」為題全文獲刊。

中國長期惡意扭曲聯大第2758號決議，為正視聽並呼籲理念相近國家共同終止中國針對聯大第2758號決議的法律戰，谷瑞生投書瑞典「新佛蘭日報」（Nya Wermlands-Tidningen）。

1971年聯合國第26屆大會通過第2758號決議，以解決在聯合國的中國代表權問題，最終導致中華民國（台灣）退出聯合國，由中國取而代之。然而，谷瑞生強調，聯大第2758號決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣，亦未提及台灣是中國的一部分。

谷瑞生以「終止中國對台灣的法律戰」（Stoppa Kinas juridiska krigföring mot Taiwan）為題在投書中表示，中國對聯大第2758號決議做出錯誤解讀，並不當地將決議與其所謂的「一中原則」混為一談，這是台灣被不公平且不公正地排除在聯合國體系外的主要原因。

此外，谷瑞生指出，北京的「一中原則」稱「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。然而，中國聲稱的「一中原則」在聯大第2758號決議毫無根據。

中國利用聯大第2758號決議進行法律戰，阻止台灣參加國際組織，並以武力及灰色地帶戰略威脅台灣。近年來，中國故意升級對台灣的軍事威脅，並試圖單方面改變台灣海峽現狀。

谷瑞生的投書中舉例，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）於去年9月18日指出，「中國利用該決議為外交工具，謬稱台灣地位的非法性，並藉以詮釋其『一中原則』以打壓台灣」。

歐洲議會也於去年10月24日通過決議，其中提及「聯大第2758號決議對台灣不持任何立場，反對中國不斷阻撓台灣參與多邊國際組織，並呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與相關國際組織」。

除歐洲議會外，2024年荷蘭國會眾議院、英國國會下議院及捷克眾議院外交委員會皆通過相關決議，指出聯大第2758號決議沒有確立中國對台灣擁有主權，也未對台灣加入聯合國或任何其他國際組織作出任何決定。

瑞典方面，外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在回答質詢時曾表示，聯合國大會第2758號決議未限制台灣代表以其他方式參與國際組織，瑞典政府支持台灣有意義參與國際組織。

不幸的是，中國在台灣附近的軍事挑釁及不負責任行動破壞區域安全、全球穩定及繁榮。更糟的是，中國、北韓及伊朗在烏克蘭戰爭期間以不同方式支持俄羅斯。另一方面，台灣可以幫忙，但台灣遭排除於聯合國體系外，否則這些國際相關機構均可受益於台灣極大貢獻。

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谷瑞生表示，在1996年台海危機期間，美國派遣2艘航空母艦戰鬥群駛近台灣海峽，中國隨後停止威脅行動。他呼籲，「現今我們不能僅依賴美國軍事馳援，需要所有理念相近國家共同終止中國針對聯大第2758號決議的法律戰，並根據共同價值，自由、人權及民主制止威權國家擴張」。

「新佛蘭日報」於1837年創刊，是瑞典西部韋姆蘭省（Värmlands län）最大的早報。依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年5至8月「新佛蘭日報」每日紙本報紙及網站觸及逾14萬人次。（編輯：張芷瑄）1140126