罷免立委春節連署 侯友宜盼勿政治鬥爭與對立

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（中央社記者趙敏雅新北30日電）多個罷免中國國民黨籍立法委員團體春節持續連署快閃，新北市長侯友宜今天表示，好立委、認真立委，「不要用政治鬥爭的方式跟對立」。

侯友宜上午在國民黨籍立委洪孟楷、國民黨籍新北市議員陳偉杰與陳家琪等陪同下，前往淡水清水巖、無極天元宮與緣道觀音廟等參香祈福。

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侯友宜接受媒體聯訪時，被問及罷免團體大年初二仍續推連署時表示，大年初二大家都要回娘家跟家人團聚，是非常開心時光，春節期間大家歡喜過年最重要。洪孟楷國會表現有目共睹，為民喉舌發聲、監督政府，理所當然。

至於2026年洪孟楷是否為新北市長人選，侯友宜說，新北是大家的事，洪孟楷把新北當自己的事打拚，他心存感激。認真的立委，不要用政治鬥爭方式與對立，這非人民樂見，也非社會國家之福，大家在各自崗位做好，攜手合作讓台灣更好。（編輯：李明宗）1140130