阿根廷台僑攜手推廣台灣經濟文化 拓展國際影響

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯11日專電）駐阿根廷代表處9日舉辦2025年僑務座談新春餐會，50位僑界人士受邀共同討論如何深化僑社聯繫，並提升台灣在阿根廷及國際的影響力，駐阿代表謝妙宏表示，台灣將持續努力於全球經濟發展、數位與淨零轉型，發揮國際關鍵作用，並尋求與理念相近國家深化合作。

在2025年中華民國僑務榮譽職人員新春聯誼及僑務座談餐會中，謝妙宏感謝僑界與僑務榮譽職人員長期支持台灣僑務及外交工作，促進台灣與阿根廷的雙邊文化經濟關係，並說明台灣政府近期在國際參與及區域安全領域所面臨的挑戰與施政成果。

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此外，僑委會駐阿僑務秘書丁健民向僑界說明最新僑務政策及分析阿根廷僑務現況，他鼓勵僑界提供建言，共同優化政策施展。

阿根廷新任僑務委員陳俊宏表示，當地僑界長期投入公益，默默奉獻，希望透過緊密聯繫，促進旅阿僑社的和諧與發展。僑務委員葛道爭也說到，有幸擔任榮譽職外，更是一份責任，必須關注僑民福利，也向阿根廷社會展現台灣價值。（編輯：洪啓原）1140212

50位阿根廷僑務榮譽職人士及僑校代表出席餐會，聆聽僑務現況分析，並進行意見交流分享。（駐阿根廷代表處提供）114年2月11日