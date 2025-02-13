立委開修法公聽會 盼保障兒少健全成長及生存發展權

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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨立委林月琴等人今天表示，兒童及少年福利與權益保障法已將近14年未大規模修正，因此她將召開2場修法公聽會，聚焦兒少身心健全成長與生存發展權的保障、安置與偏差兒少等需要明確的跨網絡協調議題。

衛生福利部提出書面報告指出，衛福部整合政府機關及民間團體意見後，即循法制作業辦理修法相關事宜。

民進黨立委林月琴、吳沛憶、蘇巧慧與立法院厚生會兒少權益委員會、財團法人厚生基金會等，今天在立法院共同召開兒童及少年福利與權益保障法修法系列公聽會。

林月琴指出，這次舉辦公聽會是希望邀請各領域專家學者及民間團體，共同研商未來修法方向與具體政策內容，期待透過多元專業意見的交流，完善國內兒少法規與政策、弭平理論與實務落差。

林月琴提到，系列公聽會分為2場，今天進行第1場，討論兒少的身心健全成長與生存發展權的保障議題，舉凡國內長期缺乏完整的兒少死因回溯機制，影響自殺防治成效，既有兒少事故傷害防制機制也鬆散未能發揮實際效益，欠缺完整的傷害監測數據。

林月琴說明，今天的會議也討論兒少在社會生活參與層面的保障，包含早療服務、醫療近用、教育文化休閒與交通權等，以及近年由於個資保護不足、缺乏網際網路管理與裁罰的具體規範，現行兒少權法事權分工不明等問題，所導致的新興數位世代下的兒少數位參與困境。

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林月琴預告，下週同一時間與地點，她也會針對安置與偏差兒少等需要明確的跨網絡協調議題，安排第2場次的公聽會。

衛生福利部提出書面報告強調，針對兒少權法中，關於保障兒童及少年健全成長的修法方向，未來規劃包括增訂「健康與安全」章，整併有關兒少健康與安全條文，修正重點包括兒少健康預防、兒少健康維護、早期療育服務、死因回溯機制、事故傷害防制等，另外也會通盤修正兒少不當對待行為等。（編輯：張若瑤）1140213