台灣與太平洋島國論壇合作 強化海洋治理夥伴關係

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（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）台灣與太平洋島國論壇秘書處（PIFS）簽署新合作協定，支持太平洋海洋事務專員辦公室（OPOC）2025年至2027年間的運作，強化海洋治理夥伴關係。

此協定由駐斐濟代表周進發代表台灣簽署，PIFS則由副秘書長Esala Nayasi簽署，並由太平洋海洋事務專員Filimon Manoni見證。駐帛琉大使黎倩儀也透過視訊方式參與。

根據協定，台灣將在未來3年內提供104.5萬美元（約新台幣3423萬元），支持OPOC在關鍵領域推動相關計畫，包括強化海洋事務治理能力、促進青年參與與海洋倡議、創新融資以支持海洋永續管理、及推動海洋素養教育。

這些計畫與「2050藍色太平洋大陸戰略」（2050 Strategy for the Blue Pacific Continent）相呼應。該戰略是區域內實現海洋永續與韌性發展的重要藍圖。此次合作協定也展現台灣對太平洋地區福祉與發展的長期承諾。

周進發強調，本次合作協定簽署代表台灣與PIFS的夥伴關係邁向新里程碑，「自2010年以來，太平洋島國論壇在保護海洋生態系統與強化海洋治理方面發揮領導作用。台灣很榮幸能支持這些倡議，並與太平洋國家攜手合作，共同應對氣候變遷、保護海洋資源，並推動永續藍色經濟發展」。

周進發表示，台灣全力支持「2050藍色太平洋大陸戰略」，並強調專業能力建構、青年賦權、金融創新及海洋素養等領域的重要性。他同時重申台灣在區域內的更廣泛貢獻，包括經濟成長、教育、農業、漁業、基礎建設及氣候調適等領域。

Filimon Manoni致詞時，對台灣的長期支持表達誠摯感謝，指「台灣作為太平洋島國論壇的發展夥伴，在強化OPOC職能方面發揮關鍵作用。本次合作協定是對我們共同願景的強力支持，攜手打造更加韌性與繁榮的藍色太平洋」。

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他強調，海洋治理、生物多樣性保育、漁業管理及海洋永續發展皆不應受到國界限制，區域內國家應加強合作，共同確保海洋資源的永續發展，為太平洋的未來世代創造更美好的環境。

OPOC於2010年在「太平洋海景架構」（Framework for Pacific Oceanscape）下成立，負責推動太平洋島國論壇的海洋永續治理策略。2023年，OPOC擴展其職能，以深化「2050藍色太平洋大陸戰略」目標。（編輯：唐佩君）1140214