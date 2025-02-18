救國團組團訪自民黨 日華懇會長古屋圭司出面歡迎

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）救國團應日本執政黨自民黨邀請籌組「第27屆中華民國青年代表訪日團」由救國團主任葛永光率團今天抵達東京，下午到自民黨總部拜會，由「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司、自民黨青年局長中曾根康隆出面歡迎。

訪日團一行約20人，今天起到21日為止在日本進行交流，將拜會日本政要、了解日本文化等，深化台日兩國青年間的交流與合作。

訪日團一行下午到自民黨總部拜會，由古屋和自民黨青年局長中曾根康隆出面接待。古屋致詞時表示，「日台沒正式邦交，日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會至為重要。台灣與日本擁有的共同的價值觀，包括自由、民主、法治，為了維持這些價值觀，日華懇超黨派在推動、努力」。

古屋說，台灣是自由民主國家，自己擔任國會議員至今第35年，經歷過4次政權輪替，這就是民主正常運作的證明，與獨裁國家不同。現在台灣連續3屆是民進黨政權，過去國民黨政權執政時期長，對於國民黨執政時期，他有很深刻的回憶，那就是國立故宮博物院的文物赴日本展出。

古屋表示，故宮文物2014年到日本舉辦展覽，能促成辦展的契機是他擔任自民黨青年局長訪台時，與時任總統李登輝商量，他拜託務必讓故宮文物到日本辦展。當時李總統要他思考如何保護故宮文物不會遭中共扣押的方法，他思考了10年，制定法令。

古屋說，他也曾諮詢時任總統的馬英九。2014年7至12月故宮文物首度在日本東京與九州兩地舉辦，一共吸引75萬人次參觀。知名的畫作「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）、古埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）到日本展出時觀賞者約90萬人次，可見故宮文物展非常精彩。

葛永光致詞時表示，因為古屋的大力促成，讓故宮文物在日本展覽，可見古屋不只是在日本的政壇有影響力，在當時國民黨執政時期對國民黨的影響力也很大。李登輝總統聽古屋所言，馬英九總統也給予建議，這是世界上其他政治人物做不到的事。

葛永光說：「古屋真的是我們中華民國，也是我們台灣最好的友人。過去國民黨的領袖把古屋當作是真正的朋友。」

葛永光表示，救國團訪日今年已27屆，是從蔣經國先生擔任國防部長訪日，與當時首相佐藤榮作簽約，由救國團與自民黨青年局從事兩國青年的交流，雙方交流從未間斷過，這在世界各國歷史上，青年交流能維持這麼長久，實屬不易。

這次代表團的組成除了救國團的領導幹部外，特別邀請了立委游顥、牛煦庭以及高雄市議員鍾易仲。另外還有基隆市產業發展處處長林鼎超。

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葛永光特別介紹說，這些人年輕有為，相信未來在台灣政壇上會扮演重要的角色。期盼他們有更多機會與古屋、自民黨青年局成員聯絡、交流。

代表團之後到自民黨本部的總裁接待室與自民黨幹事長（秘書長）森山裕會面。晚間由自民黨組織運動本部長設宴款待。代表團明天預定訪問自民黨本部拜會政要。（編輯：高照芬）1140217