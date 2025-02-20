副總統接見美加訪團成員 盼持續深化夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統蕭美琴今天接見加拿大參議員及參加「哈利法克斯台北論壇」美國學者訪團，感謝對台灣的支持，也期盼與捍衛民主自由的價值觀，以及維護世界和平穩定的國家，持續深化夥伴關係，增進合作交流的機會。

蕭副總統上午接見加拿大聯邦參議員及參加「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）美國學者訪問團致詞表示，首先歡迎來自加拿大及美國的朋友們，跨越太平洋來台參加「哈利法克斯台北論壇」。

副總統說明，現在是一個非常關鍵的時刻，正面臨快速變化且不穩定的地緣政治局勢，夥伴關係在此時刻更顯重要，尤其與捍衛自由民主的價值觀，以及維護世界和平與穩定的國家合作，才能維護彼此所珍視的權利、自由及利益。

副總統提到，台灣與加拿大關係近年來有大幅度進展，她感謝訪賓在加拿大國會提出多項支持台灣的倡議，深化兩國夥伴關係。加拿大在「七大工業國集團」（G7）峰會中，強調台灣海峽和平穩定的重要性，是全球繁榮不可或缺的要素。

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她也歡迎加拿大加入全球合作暨訓練架構（GCTF），這對台灣而言是相當重要的平台，不僅可以貢獻專業，也能與來自世界各地的人，進行學習交流，創造合作機會。

副總統強調，她很高興再次見到來自美國的朋友們，很多事情都在迅速發展，期盼兩國基於共享的價值觀與利益，持續增進合作交流的機會。（編輯：張若瑤）1140220