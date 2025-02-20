傅崐萁證實出訪香港 自費參展盼提振花蓮觀光

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（中央社記者王承中台北20日電）民進黨團幹事長吳思瑤質疑在立院開議前去中國報到，國民黨團總召傅崐萁今天表示，去年底就敲定自費參加今天開展的香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油，希望有效提振花蓮震災後的觀光經濟，透過花蓮直飛香港的航線，引進國際觀光人潮。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁缺席18日的朝野協商，立法院長韓國瑜則表示傅崐萁請假理由是出國，外傳傅崐萁人在香港。媒體今天報導指出，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，傅崐萁在立院開議前赴中國報到已成為例行公事，並質疑傅崐萁此行是去領賞、還是為罷免潮討救兵。

傅崐萁今天在臉書發文指出，感謝民進黨立委林俊憲、王定宇的熱切關心，經過幾日休養，身體不適狀況已減緩，為避免綠營與側翼網軍惡意中傷，他和大家報平安及近日行程的安排，歡迎各位交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控。

傅崐萁表示，他身為花蓮縣的區域立委，18日從上午一直到中午，都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料。他也不忘密切關注朝野協商動態，也呼籲民進黨團總召柯建銘，既無心解決問題，就不要請求朝野協商浪費大家時間。

傅崐萁指出，18日在稍事休息並運動後，當天晚上近8時前往花蓮機場搭機直飛香港，這也是在他2017年擔任花蓮縣長期間，推動促成的花蓮香港直飛，後因疫情而停航。去年12月直航重啓時就已敲定，他將自費參加2月20日開展的香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。

傅崐萁表示，本次出訪除參加旅展之外，也希望有效提振花蓮震災後的觀光經濟，透過直達香港航線，引進香港、東南亞的國際觀光人潮。

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傅崐萁指出，去年12月花蓮縣府也與香港數家大型旅行社簽訂MOU合作備忘錄，故此次特地與多位鄉鎮長來介紹花蓮各地的特色，並與縣府組團參加香港旅展，盡快引進國際觀光客，尤其香港觀光客公認是高檔的消費客層，更是全台灣各縣市都極力爭取的觀光客源。

傅崐萁表示，他在立法院休會期間，雖身體微恙，仍為花蓮鄉親服務、拚觀光。疫情後國際觀光經濟大幅復甦，但台灣卻只回復7成水準，尚有努力空間，故本次趁國際航線開通，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油，重返災前榮景，比肩國際。（編輯：蘇龍麒）1140220