傅崐萁出訪香港 民進黨三問質疑代表性、行程不透明

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（中央社記者溫貴香台北21日電）國民黨立委傅崐萁赴港引發討論，民進黨發言人吳崢今天「三問」傅崐萁，為何擅自宣稱代表台灣中央政府、為何香港行程不透明、為何帶領國民黨團強力杯葛台灣外交與國防，他呼籲傅崐萁應向社會清楚說明。

傅崐萁昨天透過臉書發文表示，去年底就敲定自費參加香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。

民進黨上午召開「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會。民進黨中國部主任吳峻鋕表示，教育部宣布停止與中國3間統戰背景學校的合作或交流，且不承認學歷，傅崐萁第一時間批評破壞學術交流；檢視傅崐萁2024年就任立委及總召後，頻繁赴中、港，返台後又推動許多親中、亂台法案，根本就是中共統戰最佳助手。

吳峻鋕表示，去年12月，傅崐萁自香港返台後，國民黨惡修憲訴法、財劃法、選罷法等三法，甚至在審查總預算案時，無理刪凍許多部會、機關的業務費，企圖癱瘓政府。

他說，中共企圖「2年癱瘓政府，4年下架民進黨」，且會利用台灣朝小野大情勢，掣肘民進黨政府，主要戰場就在立法院，再搭配外圍的文攻武嚇、認知戰等，而國民黨目前在國會的作為，幾乎都是配合中國，以民主體制遭破壞、國安門戶洞開為代價，這對台灣前途、民主維護都是不好的方向。

民進黨發言人吳崢表示，傅崐萁此次在香港，擅自聲稱代表台灣的中央政府，曝露出傅崐萁想把立委做成總統等級的山大王心態。

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吳崢說，傅崐萁歷次赴中返台後，積極在台灣推動增加台灣混亂、弱化台灣政府競爭力的偏激法案，此次前往香港，是否又得到中國方面的授權，也因此封殺民進黨提出「立委赴中報備」提案高達數十次，是否有不可告人的黑幕。

吳崢三問傅崐萁，為何擅自在國外代表台灣中央政府，是何居心；香港行程不透明，至今都還在阻擋立委赴中港澳要納入監管的機制，有何不可告人之處；國民黨團強烈杯葛外交與國防，背後是不是與中國協商的結果。（編輯：謝佳珍）1140221