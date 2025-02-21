加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傅崐萁出訪香港 民進黨三問質疑代表性、行程不透明

2025/2/21 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）國民黨立委傅崐萁赴港引發討論，民進黨發言人吳崢今天「三問」傅崐萁，為何擅自宣稱代表台灣中央政府、為何香港行程不透明、為何帶領國民黨團強力杯葛台灣外交與國防，他呼籲傅崐萁應向社會清楚說明。

傅崐萁昨天透過臉書發文表示，去年底就敲定自費參加香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。

民進黨上午召開「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會。民進黨中國部主任吳峻鋕表示，教育部宣布停止與中國3間統戰背景學校的合作或交流，且不承認學歷，傅崐萁第一時間批評破壞學術交流；檢視傅崐萁2024年就任立委及總召後，頻繁赴中、港，返台後又推動許多親中、亂台法案，根本就是中共統戰最佳助手。

吳峻鋕表示，去年12月，傅崐萁自香港返台後，國民黨惡修憲訴法、財劃法、選罷法等三法，甚至在審查總預算案時，無理刪凍許多部會、機關的業務費，企圖癱瘓政府。

他說，中共企圖「2年癱瘓政府，4年下架民進黨」，且會利用台灣朝小野大情勢，掣肘民進黨政府，主要戰場就在立法院，再搭配外圍的文攻武嚇、認知戰等，而國民黨目前在國會的作為，幾乎都是配合中國，以民主體制遭破壞、國安門戶洞開為代價，這對台灣前途、民主維護都是不好的方向。

民進黨發言人吳崢表示，傅崐萁此次在香港，擅自聲稱代表台灣的中央政府，曝露出傅崐萁想把立委做成總統等級的山大王心態。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳崢說，傅崐萁歷次赴中返台後，積極在台灣推動增加台灣混亂、弱化台灣政府競爭力的偏激法案，此次前往香港，是否又得到中國方面的授權，也因此封殺民進黨提出「立委赴中報備」提案高達數十次，是否有不可告人的黑幕。

吳崢三問傅崐萁，為何擅自在國外代表台灣中央政府，是何居心；香港行程不透明，至今都還在阻擋立委赴中港澳要納入監管的機制，有何不可告人之處；國民黨團強烈杯葛外交與國防，背後是不是與中國協商的結果。（編輯：謝佳珍）1140221

#吳峻鋕
#吳崢
#香港
#傅崐萁
#民進黨
#立法院
#國民黨
傅崐萁
傅崐萁證實出訪香港 自費參展盼提振花蓮觀光教育部將不採認廣州暨南大學學歷 傅崐萁批井底之蛙
吳崢
林岱樺國會辦公室遭搜索 民進黨：尊重司法調查陳怡君疑涉詐領助理費 民進黨：尊重司法調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：