卓榮泰施政報告 傅崐萁：何時上台端看有無能力高度

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院新會期明天開議，針對行政院長卓榮泰是否能上台報告，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，當然會讓卓榮泰上台，至於什麼時候，端看卓榮泰是否具有閣揆該有的形象、高度與責任，是不是有這能力擔任閣揆，這些都是考量的方向。

立法院第11屆第3會期已經開始，朝野黨團日前經協商達成共識，將於25日本會期第2次會議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。第3會期自3月7日起，每週五及次週二視為一次院會。

由於杯葛行政院長施政報告，是歷來在野黨主要的議事攻防手段之一，隨著朝野對峙情勢未見趨緩，卓榮泰能否如期在25日順利上台施政報告，成為關注焦點。

國民黨今天舉辦立法實務研討會，討論新會期優先法案，傅崐萁受訪時被問到卓榮泰是否會順利上台報告，他表示，當然會讓卓榮泰上台，但什麼時候上台，端看卓榮泰是不是有閣揆該有的形象、高度及責任。

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傅崐萁表示，包括過去一年來對人民是否有足夠貢獻，到底為國家及社會提供怎樣的發展環境，是整天鬥爭還是真的能讓朝野和諧，以及國家發展是否符合世界潮流，在經貿挑戰過程中是否準備好，還是勇於內鬥，永遠放在心中的是拿回立法院長寶座。

傅崐萁說，不懂總統賴清德及卓榮泰到底在想什麼，農曆年間以國家級的謠言不斷攻擊在野黨，但大家還是希望台灣能好好安定發展，政府做好民生政策，不要讓蛇年成為全國上下無法安定的一年。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1140224