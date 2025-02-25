駐瑞典代表投書：對台威脅就是對全世界威脅

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩25日專電）駐瑞典代表谷瑞生投書瑞典報社，呼籲理念相近國家以聯合聲明或有意義行動阻止獨裁政權擴張，並維護台海和平穩定。

瑞典報社「諾爾雪平報」（Norrköpings Tidningar）於22日以「對台灣的威脅就是對全世界的威脅」（Ett hot mot Taiwan är ett hot mot hela världen）為題全文刊登駐瑞典代表谷瑞生的投書。

投書中表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外相岩屋毅及韓國外長趙兌烈於15日在慕尼黑安全會議舉行會晤，重申美日韓三邊牢不可破的夥伴關係。

3國在聯合聲明中強調：「台海和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。」

谷瑞生指出，繼7日美日領袖峰會發表聯合聲明後，理念相近國家再次團結一致，表示台海和平穩定是國際社會共識及共同利益。

投書表示，不幸的是，近年來，中華人民共和國大幅增加在台灣周邊的軍事演習及灰色地帶戰略，這使得區分大規模演習及實際攻擊變得更加困難。

例如2022年，共計1727架次中國軍機侵擾「台灣防空識別區」（ADIZ），超過前一年數量一倍以上；2023年擾台的軍機架次維持2022年的數量。至於2024年，則有超過3000架次中華人民共和國戰機侵擾台灣防空識別區。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）12日在國會發表2025年外交政策聲明，提到「中國對台行為令人擔憂，軍事暴力威脅不可接受。中國助推俄羅斯發動對烏克蘭戰爭，對瑞典及歐洲安全產生直接負面影響」。這顯示中國及其他專制政權對台灣構成嚴重威脅，也對烏克蘭的和平及穩定構成威脅。

谷瑞生在投書中說，世人應牢記，台灣無疑是所有理念相近國家的重要戰略夥伴。首先，英國經濟學人智庫（EIU）發布2023民主指數（Democracy Index）顯示，全球167個國家地區中，台灣居亞洲之冠，全球第10。

谷瑞生指出，「從經濟角度來看，台灣經濟繁榮，2024年GDP約8000億美元，位居世界第22位，若僅與歐盟成員國相比，台灣排名第7。從供應鏈角度來看，台灣生產全球60%以上的半導體，以及90%最先進的晶片」。

谷瑞生在投書中強調，從戰略地緣政治角度來看，全球每天約有50%海運貨櫃航經台灣海峽，歐盟40%的年度貿易量也航經台灣海峽。

許多理念相近國家已察覺台海情勢嚴峻，並採取許多具體措施。例如美國多年來一直派遣軍艦穿越台灣海峽，其他國家軍艦也越來越頻繁的航經台海，其中包括加拿大、法國、英國、荷蘭、德國、澳洲、紐西蘭及日本。

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谷瑞生於文末呼籲理念相近國家以聯合聲明或有意義的行動阻止獨裁政權的擴張，維護台海地區的和平穩定。

「諾爾雪平報」創刊於1758年，是瑞典仍在出版的報紙中歷史最悠久者，總部位於諾爾雪平市。依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年5至8月「諾爾雪平報」每日紙本報紙及網站觸及約11萬人次。（編輯：張芷瑄）1140225