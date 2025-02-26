藍喊中央普發現金 綠：雙北台中桃園為何未表態普發

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（中央社記者賴于榛台北26日電）台灣去年度稅收高於預算，國民黨主張普發現金新台幣1萬元。民進黨今天表示，歲計賸餘應用於保守還債或是未來利益之上，不能亂發，同時質疑國民黨若真心支持普發現金，為何統籌分配稅款也增加的雙北、台中、桃園未表態普發。

民國113年全國總稅收實徵數高於預算目標5283億元、創新高；其中，中央政府實徵數高出預算數3757億元、地方政府高出802億元，雙創次高紀錄。國民黨也以此主張普發現金1萬元。

民進黨發言人吳崢、戴瑋姍今天舉行「一手砍預算一手發現金 國民黨掏空政府賣空台灣」記者會。吳崢說，國民黨可能因為無法用理論跟問政吸引民眾，才會迫切想要發現金，但稅收賸餘的資源，應該要讓中央政府創造更多基礎建設、社福措施，營造更好投資環境，吸引外資來台。

戴瑋珊表示，可能是大罷免風潮讓國民黨倍感壓力，因此透過普發現金轉移焦點，但歲計賸餘應用於更重要的公共建設或是保守還債，而非普發現金。

吳崢指出，如果國民黨施政理念就是發現金，那為何國民黨執政的雙北市與桃園市112年就有歲計賸餘，卻未發放？此外，去年度稅收高於預算，地方統籌分配款也會按比例增加，初估台北市會多分76億元、新北市59億元、桃園市49億元、台中市38億元，為何至今也沒有發放現金的打算，整體根本邏輯矛盾。

戴瑋珊說，以新北市將獲得的59億元增加數來說，若要發放現金，每位新北市民約可獲得1500元，但新北市政府卻未如此做，呼籲國民黨對普發現金該懸崖勒馬、不要雙標。

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媒體詢問，怎麼看國民黨智庫昨天公布民調，指66.3%民眾支持將2024年超徵的5283億元用於普發現金1萬元。吳崢表示，這種機構式民調是否有公信力可受公評，而國民黨一再說發現金很棒，但藍營執政的直轄市也未發放，根本邏輯有問題，吃相難看。

此外，立法院25日開議，總統賴清德23日在官邸與黨籍立委烤肉餐敘，討論優先法案。媒體詢問，據傳賴總統餐敘中不滿民進黨立委林岱樺，吳崢表示，賴總統無論對誰說法都一樣，也就是司法有其獨立性，須勿枉勿縱，揪出不法行為；而民進黨同時會用最高標準，時時刻刻警惕，不要觸犯法律。（編輯：蘇志宗）1140226