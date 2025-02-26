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柯文哲奔喪 朱立倫：任何人性倫理要求都應准許

2025/2/26 15:36
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）前民眾黨主席柯文哲父親病逝，柯文哲妻子陳佩琪指出，柯文哲可以申請返家探視，卻不能指定時間。國民黨主席朱立倫今天表示，嚴正希望任何人性、倫理的要求，都應該獲得准許。

柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯文哲父親柯承發2月17日病逝，家屬已確定3月10日舉辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪2月24日批評可以申請返家探視，卻不能指定時間，並質疑法律是否有規定被羈押者不能參加父親告別式。

國民黨今天下午召開中常會，在農曆年前遭逢父喪的朱立倫，特別在會中聲援柯家人，朱立倫提到，對於柯文哲父親往生，相信做子女的心情，尤其他個人感到非常哀悼。民眾黨立法院黨團多次代表柯家要申請，希望讓柯文哲能夠參加父親的告別式，相信任何一位有人性、懂得人倫之常的朋友都會支持。

朱立倫指出，但是很不幸到目前為止，法務部的回覆，或是民眾黨得到的回覆，都是非常負面；嚴正希望任何人性、倫理的要求，都應該獲得准許。

此外，朱立倫談及，急診、ICU（加護病房）的壅塞崩潰，已變成台灣醫療危機，每天聽到的都是缺藥、缺點滴、缺醫護，但在這最嚴重的關卡，民進黨卻把重點放在拚政治、搞大罷免，對於民眾最關心的醫療、健康等問題置之不顧，人命關天是最重要的，現在應傾全力來解決醫護不足、缺藥等問題。

朱立倫也強調，針對民生議題，國民黨一定全力以赴，他昨天表示要還錢於民，就是將來自民眾荷包的錢，該還給民眾的、或該適度合理分配，做為監督者或代表民意的在野黨，就一定要全力以赴。財劃法就是還錢於地方，這也是還錢於民的做法，而對於總預算浪費之處，國民黨幫人民省錢，同樣也是還錢於民。

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朱立倫說明，超收的稅金也該還錢於民，部分透過發現金、部分可以還債，以及用在該用的地方。若政府都不做，集錢又集權，把錢都留在中央，讓民進黨揮霍、浪費，這樣超收的預算並沒有用到該用的地方，這不是還錢於民，是掏空人民。

朱立倫表示，還錢於民是國民黨的主張，民進黨是在掏空人民，但民進黨最近卻說刪預算是掏空台灣，普發現金、修正財劃法也是掏空台灣，請問把原來屬於地方的錢，給予地方政府做建設與公共政策，這哪裡掏空台灣，這是還錢於地方，將超收的稅收還錢於民，則是還富於民。（編輯：林興盟、張若瑤）1140226

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