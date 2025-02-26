大專校院霸凌僅2成3願申訴 立委民團促教育部改革

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（中央社記者林敬殷台北26日電）民進黨立委范雲與台灣高等教育產業工會今天公布一份針對大專院校教職員職場霸凌問卷，調查顯示，有2/3的人表示曾遭疑似霸凌或不法侵害，僅2成3受害者曾提出通報或申訴，他們要求教育部1個月內發函各大專校院檢核規定，改革相關規範和處理機制。

范雲今天上午與高教工會在立法院舉行「全台大專職場霸凌問卷結果發布」記者會。

范雲表示，校園的職場霸凌時常發生，上任立委後陸續接獲陳情並協助處理，迄今為止，總結校園職場霸凌機制存有6大問題，包括：自設規定只能申訴1年內案件、未規定隔離等立即必要措施、未規定調查處理期限、未規定調查處理程序、調查處理組成不完善，無外聘調查委員、代理教師缺乏救濟機制。

范雲說明，她要求教育部在1個月內發函調查檢核各大學規定，彙整近幾年案件分析研究，在勞動部及考試院修正職場霸凌母法後，盡速改革相關規範與處理機制。

高教工會研究員陳柏謙表示，自去年勞動部出現霸凌案後，工會接到會員反映校園內長期存在霸凌狀況，了解後發現，學校須訂定校園霸凌防制整體計畫，卻有9成缺乏計畫或沒有訂定處理期限，形同各自為政。

陳柏謙指出，此次工會進行大專職場霸凌及不法侵害問卷調查，共回收577份問卷，其中發現，高達66.4%表示曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，85%加害者為主管，6成以上表示不熟悉校內不法侵害預防計畫，個人受害者提出通報或申訴比率僅23%，逾9成認為目前防治制度不足以保障工作者權益。

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高教工會副理事長翟敬宜解釋，霸凌在高教是非常複雜的社會現況，她建議社會要打破3個迷思，首先，大學是知識菁英薈萃，霸凌依然盛行，跟博士會家暴沒有兩樣，其次，施暴者進行的孤立、人格貶義、訕笑、輕視，用一種看似民主的方式在公開場合進行霸凌，千萬不要以為高學歷就等於理性或有高EQ。最後一個迷思是，外界以為大學教職員對法律資訊更了解，更能使用救濟途徑，實則跟一般人一樣。

翟敬宜強調，她曾目睹一位當事人在公開會議上被主管職鄙視、挑釁，當場因過度換氣發作，為求自保黯然離職，離職前一度想申訴，卻認為趁年輕逃命要緊。（編輯：張若瑤）1140226