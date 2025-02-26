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總統27日主持健康台灣委員會議 聚焦慢性病防治

2025/2/26 18:00（2/26 18:38 更新）
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總統賴清德27日將主持「健康台灣推動委員會」第3次委員會議，議程將聚焦慢性病防治。（中央社檔案照片）
總統賴清德27日將主持「健康台灣推動委員會」第3次委員會議，議程將聚焦慢性病防治。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北26日電）總統賴清德明天將主持「健康台灣推動委員會」第3次委員會議，除了檢視前次會議列管事項，也將聚焦討論慢性病防治，包含健康生活模式養成、肥胖防治等。

賴總統上任後推動成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會及健康台灣推動委員會，其中健康台灣推動委員會已舉行2次委員會議，討論實現醫療平權、強化心理健康韌性，以及擴大預防篩檢與精進治療，有效對抗癌症等議題。

根據總統府公布訊息，賴總統明天將主持「健康台灣推動委員會」第3次委員會議，議題除將檢視第2次委員會議列管事項辦理情形，也將聚焦討論慢性病防治，包含健康生活模式養成、肥胖防治及三高防治888計畫。（編輯：謝佳珍）1140226

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