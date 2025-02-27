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國安官員：中共動員融媒體 對台散播疑川棄台論

2025/2/27 20:44
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（中央社記者溫貴香台北27日電）2025年中國「兩會」將於3月初召開，國安官員指出，中共動員「融媒體」系統，透過官宣、官媒與周邊社群平台，以及中共組織所屬關鍵意見領袖（KOL）、在台協力單位或個人，擴大對台散播疑川論、烏克蘭失敗論與棄台論。

全國政協十四屆三次會議與十四屆全國人大三次會議將於3月4、5日在北京開幕，國安官員表示，在25、26日舉行的對台工作會議之前，北京當局已先邀集中宣部、統戰部、公安部與國台辦等單位，就下階段對台訊息操作與方向，進行任務交代與指示。

國安官員提到，對台3大主軸敘事為「疑川論」、「失敗論」與「棄台論」。「疑川論」敘事為美國總統川普會用生意人角度把台灣交易掉、對台灣徵收保護費，且不會站在台灣相關利益角度對待台灣。

「失敗論」敘事是「今日烏克蘭、明日台灣」。國安官員說明，失敗論目的是分化台美關係，舉凡美國政治人物或知名人士發言挺台時，網路社群一定會有個敘事傳播稱「沒有」，也就是這個人不是川普的朋友、亦非核心，且是川普討厭的人。

國安官員解釋，除了美方人士的挺台講話，台灣內部對於台美關係持不同看法的人，對岸也會透過社群平台X或英文短影音的傳播，將台灣內部討論川普新政比較尖銳、或持不同論點者，經過剪輯翻譯英文做不同面向的操作。

至於「棄台論」又可稱「棋子論」，國安官員分析，此敘事是台灣不論如何都會被放棄、台灣沒有能力保護自己等內容，其目的是希望透過國際的官宣與外媒，呈現台灣利益跟川普利益不一樣，台灣內部未跟美國站同一線上，藉以削弱台美互信與台灣跟友盟間的默契。

國安官員舉例，近日看到國台辦針對半導體產業指「台積電會變成美積電」，此類似論述早在2018年、2019年就出現過，今年的新說法是新竹科學園區也會被整個搬走、台灣有高度競爭力的產業都會消失，這些論述在近期中國的媒體、社論都會出現。另外，就是中國極力宣傳「今日烏克蘭，明日台灣」論述，當美國友人幫台灣說話時，中方就對這些人貼上要做軍火生意標籤。

國安官員說明，從操作棄台論的論述，也可掌握到北京後續可能會攻擊目標，例如台灣持續推動全民防衛跟全民國防，任何跟這些議題相關的人與單位，都會是攻擊對象，而指控方式將包括「拿黑錢」等說法。

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國安官員指出，國安單位近日也觀察到，「賴清德就是台版澤倫斯基」或「烏克蘭打了3年戰爭，台灣有沒有教訓」等敘事，開始透過台灣的名嘴、協力媒體擴散；但關鍵是，台灣在台海的戰略地位，不管經濟實力或國際影響力，乃至整個地緣戰略角色，與烏克蘭都是完全不同課題。

國安官員強調，過去幾年來，越來越多國際高峰會議都認為，台灣對國際穩定跟區域安全不可或缺，更清楚地把中國脅迫，視為挑戰地區穩定的基本要素，台灣在戰略格局中，本來就有自己清楚角色。（編輯：張若瑤）1140227

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