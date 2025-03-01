盧秀燕訪日拜會小池百合子 交流城市治理策略

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市長盧秀燕率團訪日，昨天拜會東京都知事小池百合子，2人會中互動熱絡溫馨。市府期待透過政策交流對話與實際行動，推動更具前瞻性的城市治理策略。

台中市府今天發布新聞稿表示，盧秀燕2月24日率團訪日，6天橫跨札幌、名古屋及東京3座城市。2月28日盧秀燕拜會小池百合子，希望在防災、運動及觀光等層面與東京進一步交流。

小池百合子昨天接待時，親自為盧秀燕別上由東京主辦的2025年「聽障奧運」的紀念胸章，兩人是首次見面，互動熱絡溫馨。

中市府指出，盧秀燕與小池百合子有許多相同之處，兩人都從主播記者轉戰政治界，也是城市首名女性市長。此外，兩人都曾參與國家國防政策，盧秀燕擔任立委時，曾加入國防外交委員會，小池百合子也曾擔任過日本防衛大臣。

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中市府說明，此次是盧秀燕首次率團訪日拜會東京都政府，也為未來合作奠定基礎，期望透過政策對話與實際行動，推動更具前瞻性的城市治理策略。

盧秀燕與小池百合子會晤後，接著參訪東京巨蛋，由東京巨蛋株式會社會長北原義一接待與簡報。盧秀燕會中觀察東京巨蛋球場充氣式屋頂薄膜設計優劣，以及結合周邊發展「東京巨蛋城」與「野球殿堂博物館」的經驗及營運模式，希望可供台中未來規劃大巨蛋參考。（編輯：郭諭儒）1140301