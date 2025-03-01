卓榮泰：立足台灣行銷世界 龍虎石斑輸日是成功案例

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（中央社記者賴于榛台北1日電）台灣龍虎石斑去年10月獲准輸日，行政院長卓榮泰今天參訪養殖場時表示，台灣產業從過去寄望中國大陸，改為走向世界，龍虎石斑就是一個成功案例，也呼應總統賴清德所說，台灣應立足台灣、布局全球、行銷全世界。

台灣龍虎石斑拓展通路歷經8年台日諮商，提供科學證據及實地訪查結果，去年10月日本終於公告獲准輸銷。

卓榮泰今天視察屏東輸日龍虎石斑養殖場時表示，過去很長一段時間，台灣都把產業寄望在左邊的中國大陸，但是各種政治障礙、阻礙隨時都可能發生，因此台灣必須轉向，改面向另一側的海洋走向全世界，其中龍虎石斑就是一個成功案例。

卓榮泰說明，感謝龍虎石斑養殖業者突破技術障礙、破除安全疑慮，透過先進科技養殖技術，讓日本願意接受台灣產品，這代表台灣產品品質一流、安全無虞，也很欣慰青年創業有具體績效，為表達政府的重視，他日前在在立法院施政報告時，也特別把龍虎石斑獲准輸日列入報告內容。

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卓榮泰指出，這也呼應了總統賴清德曾說的，產業應該要立足台灣、布局全球、行銷全世界，透過政府跟產業的努力，拓產世界通路，台灣形成一個經濟日不落國。

卓榮泰強調，政府會持續協助農漁民，正與地方合作興建東埔冷鏈物流中心、枋寮的國際化物流冷鏈中心，同時提高漁產業補助保險費由1/3提升1/2，並拉高補助上限，也提高外銷運費補助等，種種政策都是希望農漁民能專注於養殖技術，其餘則由政府協助。（編輯：林克倫、張若瑤）1140301