加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民團籲政府提融資公司法草案 保障債務人權益

2025/3/3 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）由多個民間團體組成的「融資業法推動連線」今天表示，當前融資市場因缺乏監管，導致債務人遇到不合理的借貸條件，甚至衍生詐騙與社會問題，呼籲政府相關單位盡速提出融資公司法草案，保障債務人權益。

由台北律師公會消債委員會、卡債受害人自救會、台灣社會福利總盟組成的融資業法推動連線，今天在立法院召開「融資公司監管怠惰，立法管理刻不容緩」記者會，台北律師公會消債委員會召集人林永頌、台灣社會福利總盟秘書長孫一信等人出席。

與會團體說，現行金融消費者保護法對融資公司的規範效果有限，無法真正解決借款條件不透明、金額不合理、與詐騙勾結以及惡意催收等問題，導致許多借款人仍陷於不公平融資契約的剝削中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

與會團體質疑，目前融資公司無法可管，融資公司也缺乏適當監管，導致債務人背負不合理的債務，單靠現行法律無法有效解決這些弊端，唯有用專法規範，才能從根本杜絕無法可管情形。

與會團體呼籲，金管會應研擬並提出融資公司法草案，將融資業者納入有效監管機制，確保借款人不再淪為融資剝削的受害者，還給債務人安全、公平的借貸環境。（編輯：林興盟）1140303

立法院
花蓮退休老師葉春蓮嗆聲傅崐萁被請出場 民進黨團聲援總統府實施3節能新措施 夜間景觀照明晚上12時關閉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

196
更多編輯台推薦新聞：