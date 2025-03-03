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府：扁任內函請國會推薦大法官 國親回應摒除政治考量

2025/3/3 16:46（3/3 17:06 更新）
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總統府3日表示，前總統陳水扁確實曾函請國會主要政黨推薦大法官優秀人選，各政黨並未推薦，當時國民黨、親民黨都函復「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月3日
總統府3日表示，前總統陳水扁確實曾函請國會主要政黨推薦大法官優秀人選，各政黨並未推薦，當時國民黨、親民黨都函復「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月3日
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（中央社記者葉素萍台北3日電）國民黨指前總統陳水扁執政時期，總統府有行文通知在野黨推薦大法官人選。總統府今天表示，2003年陳水扁確實曾函請國會主要政黨推薦優秀人選，各政黨並未推薦，當時國民黨、親民黨都函復「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」。

總統賴清德近日邀請各界推薦大法官，在野質疑總統府並未按照往例正式行文通知在野黨推薦大法官人選；總統府昨天說，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」。

對此，立法院國民黨團書記長王鴻薇今天指出，陳水扁執政時期的總統府，就有行文通知在野黨推薦大法官人選，「為什麼賴總統把陳總統全部抹去了？」

總統府發言人郭雅慧今天重申，馬英九、蔡英文任內提名大法官，「皆未函請任何政黨推薦人選」是事實，呼籲政治人物發言應可善加查證，並本於事實理性問政。

郭雅慧說，2003年陳水扁進行大法官提名作業時，確實曾函請國會主要政黨推薦優秀人選，各政黨並未推薦。而當時國民黨、親民黨都函復總統府表達，「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」等重點，當時兩黨也都認為政黨不宜推薦人選。

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郭雅慧表示，馬英九任內，大法官提名審薦小組曾於2008年8月1日會議中，作成決議，「鑑於司法院為獨立機關，大法官須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，故該次提名作業不請政黨推薦」。而這項原則作法，之後歷次大法官提名審薦作業也採行至今。

郭雅慧說，也因此，在馬英九、蔡英文任內，總統府於提名大法官時，皆未函請任何政黨推薦人選。這些脈絡年代並不久遠，查證也不困難，呼籲政治人物本於事實、理性問政，也勿昨是今非。（編輯：謝佳珍）1140303

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總統府3日表示，前總統馬英九任內，大法官提名審薦小組曾於2008年8月1日會議作成決議，「鑑於司法院為獨立機關，大法官須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，故該次提名作業不請政黨推薦」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月3日
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總統府3日表示，前總統陳水扁確實曾函請國會主要政黨推薦大法官優秀人選，各政黨並未推薦，當時國民黨、親民黨都函復提名人選應尊重專業，摒除政治考量。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月3日
總統府3日表示，前總統陳水扁確實曾函請國會主要政黨推薦大法官優秀人選，各政黨並未推薦，當時國民黨、親民黨都函復提名人選應尊重專業，摒除政治考量。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月3日
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