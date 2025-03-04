罷免是否可募款？李進勇：主管部門正草擬適度規範

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（中央社記者陳俊華台北4日電）國民黨3日指有罷免團體涉及違法募款。針對罷免是否可募款，中選會主委李進勇今天表示，這必須要有法律根據，目前沒有法律根據，據他了解，主管部門也正在草擬要適度做法律規範。

中選會表示，截至3日，共32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，12件民進黨立委罷免案未過門檻，待補件。但藍營質疑，罷免民進黨立委案件通通都被打槍，很難不讓人聯想到是刻意操作。

立法院今天進行施政總質詢。李進勇會前受訪時表示，地方選務人員在查對工作上，秉持依法行政、嚴守中立的立場，連署書呈現的是什麼樣子，選務人員就是按照規定查對。

媒體報導，其中有9件由國民黨發起的民進黨立委罷免案，未達第一階段連署門檻，更出現許多連署者在罷免發起前就已過世，或重複參與多個連署案等情事。

李進勇說，所有查對的結果經地方選委會報上來後，還要經中選會的委員會議審認，審認結果「媒體報導都差不多」，在下次委員會確認會議紀錄後，會把審認資料公諸社會大眾。

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另外，各地罷團持續推動連署罷免，國民黨3日表示，有罷免團體涉及違法募款。針對罷免是否可募款，李進勇表示，這必須要有法律根據，目前沒有法律根據；據他了解，主管部門正在草擬，應該要適度做法律規範。

公職人員選舉罷免法主管機關為內政部。（編輯：蘇龍麒）1140304